Ανακαλύφθηκαν άγνωστα «τέρατα» στον βυθό της θάλασσας – Το σαρκοφάγο σφουγγάρι με τις «θανατηφόρες σφαίρες» και τα σκουλήκια-ζόμπι που τρώνε οστά

Επιστήμη & τεχνολογία

Νέο σαρκοφάγο σφουγγάρι «μπάλα του θανάτου» (death ball sponge) βρέθηκε από το ROV SuBastian σε βάθος 3601 μέτρων, στην τοποθεσία κατάδυσης Trench North, ανατολικά της νήσου Montagu. Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute
Νέο σαρκοφάγο σφουγγάρι «μπάλα του θανάτου» (death ball sponge) βρέθηκε από το ROV SuBastian σε βάθος 3601 μέτρων, στην τοποθεσία κατάδυσης Trench North, ανατολικά της νήσου Montagu. Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Ένας επιστημονικός θύλακας στο νότιο άκρο της Χιλής έχει γίνει το επίκεντρο μιας σημαντικής βιολογικής αποκάλυψης: Της επαλήθευσης τουλάχιστον τριάντα ειδών, που ήταν άγνωστα στην επιστήμη, τα οποία συλλέχθηκαν από μία από τις πιο δυσπρόσιτες θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη, τη Θάλασσα Μπελινγκχάουζεν (Bellingshausen Sea) και τις Νότιες Νήσους Σάντουιτς (South Sandwich Islands).

Μικροσκοπικές πέτρες ξαναγράφουν την ιστορία της εξέλιξης – Οι «χιονόμπαλες» στον ωκεανό που μαρτυρούν τα μυστικά της Γης

Η ανακάλυψη, που προέκυψε από δύο ερευνητικές αποστολές στο σκάφος Falkor του Ινστιτούτου Ωκεανών Schmidt το 2025 και επαληθεύτηκε στο Εργαστήριο Ανακάλυψης Ειδών του Νότιου Ωκεανού στο Πανεπιστήμιο του Magallanes, περιλαμβάνει ένα σαρκοφάγο σφουγγάρι με σφαιρική μορφολογία και έναν θανατηφόρο μηχανισμό κυνηγιού, ένα σκουλήκι που τρέφεται με οστά, και μια ποικιλία από σκουλήκια λέπια, αστερίες και καρκινοειδή που αναθεωρούν την κατανόησή μας για τη βιοποικιλότητα σε αυτά τα ακραία γεωγραφικά πλάτη.

Η κύρια αποστολή, με τίτλο Αναζήτηση Νέων Ειδών στα Νησιά South Sandwich, χρησιμοποίησε το τηλεχειριζόμενο όχημα (ROV) SuBastian για την εξερεύνηση ηφαιστειακών καλντερών, την τάφρο South Sandwich και τους βενθικούς οικοτόπους γύρω από τα νησιά Montagu και Saunders

Εκατομμύρια τόνοι χρυσού κρύβονται στους ωκεανούς της Γης – Η αξία του μπορεί να ξεπερνά τα 2 τετράκις εκατ. δολάρια
Σκουλήκια-ζόμπι βρέθηκαν γύρω από οστά φώκιας από το ROV SuBastian στην τοποθεσία κατάδυσης Montagu Island. Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute
Σκουλήκια-ζόμπι βρέθηκαν γύρω από οστά φώκιας από το ROV SuBastian στην τοποθεσία κατάδυσης Montagu Island. Πηγή: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Η συλλογή σχεδόν δύο χιλιάδων δειγμάτων που ανήκουν σε δεκατέσσερις διαφορετικές ζωικές ομάδες, συμπληρωμένη από χιλιάδες εικόνες υψηλής ευκρίνειας και ώρες βίντεο, όχι μόνο απέδωσε νέα είδη αλλά αποκάλυψε και γεωλογικά και οικολογικά φαινόμενα μεγάλης σημασίας, όπως συστήματα υδροθερμικών αεραγωγών σε βάθος επτακοσίων μέτρων με χημειοσυνθετικές κοινότητες, πολύχρωμους κοραλλιογενείς κήπους, ενδείξεις εκρηκτικής υποθαλάσσιας ηφαιστειότητας, και, κυρίως, το πρώτο επιβεβαιωμένο βίντεο ενός νεαρού κολοσσιαίου καλαμαριού.

Οι πιο εντυπωσιακές ανακαλύψεις: Το σαρκοφάγο σφουγγάρι και τα σκουλήκια – ζόμπι

Μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων βιολογικών ανακαλύψεων, είναι ένα νέο σαρκοφάγο σφουγγάρι του γένους Chondrocladia. Το σφαιρικό του σχήμα, σε αντίθεση με την τυπικά πορώδη και διακλαδισμένη ανατομία των περισσότερων σφουγγαριών, καλύπτεται με μικροσκοπικά αγκίστρια που λειτουργούν ως θανατηφόρα παγίδα για μικρούς οργανισμούς, ένας ενεργός τρόπος θηρευτικής διατροφής που επαναπροσδιορίζει την έννοια των σφουγγαριών ως παθητικών φίλτρων τροφής.

Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «γεωλογικό καρδιακό παλμό» που δημιουργεί έναν νέο ωκεανό – Η ήπειρος που θα χωριστεί στα δύο

Κατά την ίδια κατάδυση, στην τοποθεσία δειγματοληψίας Trench North, ανατολικά της νήσου Montagu και σε βάθος 3.601 μέτρων, τεκμηριώθηκε η παρουσία των κοινώς ονομαζόμενων σκουληκιών-ζόμπι (Osedax sp.). Αυτοί οι οργανισμοί, οι οποίοι στερούνται στόματος και πεπτικού συστήματος, βασίζονται εξ ολοκλήρου σε συμβιωτικά βακτήρια για να μεταβολίσουν τα λιπίδια που περιέχονται στα οστά των φαλαινών και άλλων μεγάλων σπονδυλωτών που βρίσκονται στον βυθό.

Η διαδικασία επιβεβαίωσης αυτών των τριάντα ειδών ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ κατά τη διάρκεια του διεθνούς εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στην Punta Arenas, ένα μοντέλο εργασίας που συμπιέζει σε λίγες εβδομάδες μια τακτική διαδικασία ταξινόμησης που παραδοσιακά μπορεί να διαρκέσει πάνω από μια δεκαετία. Μια ομάδα ταξινομιστών από διάφορους φορείς πραγματοποίησε επιτόπια επιλογή, απεικόνιση και μορφολογική σύγκριση των δειγμάτων, χρησιμοποιώντας DNA barcoding όταν ήταν απαραίτητο.

 

Ένα νεαρό κολοσσιαίο καλαμάρι παρασύρεται στα βαθιά – κινηματογραφήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Νότιων Νήσων Σάντουιτς. Πηγή: Schmidt Ocean Institute
Ένα νεαρό κολοσσιαίο καλαμάρι παρασύρεται στα βαθιά – κινηματογραφήθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των Νότιων Νήσων Σάντουιτς. Πηγή: Schmidt Ocean Institute

Ο Νότιος Ωκεανός παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς εξερευνημένος. Μέχρι σήμερα, έχουμε αξιολογήσει λιγότερο από το 30% των δειγμάτων που συλλέχθηκαν σε αυτήν την αποστολή, οπότε η επιβεβαίωση τριάντα νέων ειδών δείχνει ήδη πόση βιοποικιλότητα απομένει ακόμα να καταγραφεί, εξήγησε η Δρ Michelle Taylor, επικεφαλής επιστήμονας του Nippon Foundation-Nekton Ocean Census.

Συνδυάζοντας τις αποστολές με εργαστήρια ανακάλυψης ειδών, συμπιέζουμε διαδικασίες που συχνά διαρκούν πάνω από μια δεκαετία σε πιο γρήγορη πορεία, διατηρώντας ταυτόχρονα την επιστημονική αυστηρότητα μέσω της συμμετοχής κορυφαίων ειδικών.

Η λίστα των νέων “κατοίκων” της αβύσσου περιλαμβάνει θωρακισμένους και ιριδίζοντες πολύχαιτους σκώληκες με λέπια του γένους Eulagisca, προηγουμένως ανεξερεύνητα είδη αστεριών από τις οικογένειες Brisingidae, Benthopectinidae και Paxillosidae, καθώς και μια ποικιλία καρκινοειδών, συμπεριλαμβανομένων ισόποδων και αμφιπόδων, με υλικό υπό αξιολόγηση που ενδέχεται να αντιπροσωπεύει ακόμη και μια νέα οικογένεια αμφιπόδων.

Επίσης, σπάνια γαστερόποδα και δίθυρα προσαρμοσμένα σε ηφαιστειακούς οικοτόπους και επηρεασμένα από υδροθερμική δραστηριότητα. Η απογραφή πιθανών νέων ανακαλύψεων βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση, με μαύρα κοράλλια και ένα πιθανό νέο γένος θαλάσσιων φτερών να εξετάζονται από ειδικούς.

Ένα επιπλέον μέρος της αποστολής του 2025, που διεξήχθη από τρεις ερευνητές του Ocean Census Scientific Network στο πλοίο R/V Falkor στη Θάλασσα Bellingshausen, εκμεταλλεύτηκε μια μοναδική ευκαιρία που προέκυψε από ένα φαινόμενο της κρυόσφαιρας. Μετά την απόσπαση του παγόβουνου A-84,  έκτασης περίπου 510 τετραγωνικών χιλιομέτρων, από τον Πάγο George VI τον Ιανουάριο του 2025, το πλοίο άλλαξε πορεία για να εξερευνήσει τον νεοαποκαλυφθέντα βυθό, μια ζώνη που είχε παραμείνει καλυμμένη κάτω από περίπου 150 μέτρα πάγου για χιλιετίες, συνιστώντας την πρώτη επιστημονική παρέμβαση σε ένα θαλάσσιο οικοσύστημα που μόλις είχε εμφανιστεί στην υδάτινη στήλη.

«Προηγμένα εργαλεία, από την ακριβή χαρτογράφηση του βυθού έως την υψηλής ευκρίνειας απεικόνιση με ROV, μάς επιτρέπουν να εξερευνήσουμε και να συλλέξουμε δεδομένα από μέρη που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ οι άνθρωποι», δήλωσε η Δρ. Jyotika Virmani, Εκτελεστική Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ωκεανών Schmidt (Schmidt Ocean Institute).

«Ο κοινός μας στόχος με την Ocean Census για την επιτάχυνση των ανακαλύψεων είχε ως αποτέλεσμα την πρώτη επιβεβαιωμένη παρατήρηση ενός νεαρού κολοσσιαίου καλαμαριού και νέων ειδών, και αποτελεί παράδειγμα του τι είναι δυνατό όταν η τεχνολογία, ο χρόνος της εξερεύνησης στο πλοίο και ένα παγκόσμιο επιστημονικό δίκτυο συντονίζονται».

 

 

08:04 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

