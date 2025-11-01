Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

Enikos Newsroom

οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 7 Νοεμβρίου

Συνολικά 69.315.925,79 ευρώ θα καταβληθούν σε 81.228 δικαιούχους, από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 3 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 300.000 ευρώ σε 380 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,
  • στις 4 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 13.232.925,79 ευρώ σε 26.627 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων) και
  • από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 12.000.000 ευρώ σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 24.000.000 ευρώ σε 34.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 83.000 ευρώ σε έναν δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

Γιατί μπορούμε να φάμε τυρί με μούχλα αλλά ποτέ χαλασμένο κρέας – Τι να προσέχουμε;

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Corrective AI: Η «διορθωτική τεχνητή νοημοσύνη» της Adobe αλλάζει τον τόνο και το συναίσθημα μιας φωνητικής αφήγησης

Τεστ προσωπικότητας: Το ποτήρι που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν είστε καινοτόμος, αξιόπιστος ή ευρηματικός
περισσότερα
11:33 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τι ισχύει με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης – Η ανακοίνωση του Οργανισμού

Δεν θα επηρεαστεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης από τα αποτελέσματα του συστήματος AMS για τ...
10:40 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Επιθεώρηση Εργασίας: Διπλασιάστηκαν οι καταγγελίες για παρενόχληση και βία – Εντείνονται οι έλεγχοι

Με στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις και εντατικούς ελέγχους, η Επιθεώρηση Εργασίας υλοποιεί στ...
09:41 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ρεύμα: Αλλάζει από σήμερα το ωράριο του διζωνικού τιμολογίου – Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Σήμερα, Σάββατο, 1η Νοεμβρίου κάνει πρεμιέρα το χειμερινό ωράριο για το διζωνικό τιμολόγιο ρεύ...
07:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο voucher – Ποιοι το δικαιούνται και πώς διαμορφώνεται το ποσό

Το προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να «τρέξει» ο νέος κύκλ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς