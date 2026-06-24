Αθήνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 26χρονου – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Το Χαμόγελο του Παιδιού δημοσιοποίησε τα στοιχεία του 26χρονου Γεώργιου Σταμπούρλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 16 Ιουνίου από το κέντρο της Αθήνας. Ο οργανισμός ενημερώθηκε στις 23 Ιουνίου και ενεργοποίησε τη διαδικασία δημοσιοποίησης, καθώς υπάρχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Όποιος γνωρίζει κάτι καλείται να επικοινωνήσει με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, με τα Αστυνομικά Τμήματα ή μέσω του Missing Alert app.

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Εξαφάνιση 26χρονου, Αθήνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 26χρονου Γεώργιου Σταμπούρλου από το κέντρο της Αθήνας, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του.
  • Τα ίχνη του Γεώργιου Σταμπούρλου χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 16ης Ιουνίου από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας, ενώ συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
  • Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού» στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, ή με τα Αστυνομικά Τμήματα.

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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση του 26χρονου Γεώργιου Σταμπούρλου από το κέντρο της Αθήνας. Το Χαμόγελο του Παιδιού έδωσε στη δημοσιότητα τα στοιχεία του νεαρού άνδρα, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού, τα ίχνη του Γεώργιου Σταμπούρλου χάθηκαν τις πρωινές ώρες της 16ης Ιουνίου από την περιοχή του κέντρου της Αθήνας. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του στις 23 Ιουνίου και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σταμπούρλος Γεώργιος έχει ύψος 1,73 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Παραμένει άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το Χαμόγελο του Παιδιού, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017, σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας, αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει «ζωντανή» ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφάνιση 26χρονου, Αθήνα

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