Άντριου: Ο Κάρολος «πληρώνει το τίμημα» των επιλογών της Ελισάβετ – Σχόλιο του πρώην πρίγκιπα για την Κέιτ πυροδότησε ρήξη με τον Ουίλιαμ

Ο βασιλιάς Κάρολος βρίσκεται αντιμέτωπος με τις συνέπειες όσων η μητέρα του δεν τόλμησε να αντιμετωπίσει εν ζωή, καθώς η προστασία που παρείχε η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ στον αγαπημένο της γιο, (πρώην πρίγκιπα) Άντριου, φέρεται να έχει αφήσει «μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί» στα χέρια του νέου μονάρχη.

Σύμφωνα με πηγές των ανακτόρων που επικαλούνται οι Times, η βασίλισσα Ελισάβετ «θα είχε να απολογηθεί για πολλά». Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «είναι σαν να άφησε μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί στον Κάρολο».

Η ίδια πηγή προσθέτει: «Το θέμα με τη βασίλισσα ήταν πως όλοι έλεγαν ότι ήταν πολύ ευσυνείδητη, και πράγματι ήταν — όμως αυτό υπήρξε μια τρομερή παράλειψη καθήκοντος. Αντιμετώπιζε πάντα με επιείκεια τον Άντριου και απέφευγε οποιαδήποτε σύγκρουση».

Ο Κάρολος αποφάσισε αυτή την εβδομάδα να αφαιρέσει από τον αδελφό του τον τίτλο του Πρίγκιπα και να τον απομακρύνει από την κατοικία του στο Windsor, σε μια από τις πιο δραστικές κινήσεις κατά μέλους της βασιλικής οικογένειας στη σύγχρονη ιστορία.

Η απόφαση ελήφθη καθώς ο Κάρολος επιχειρεί να αποστασιοποιήσει τον θεσμό από τις «σκιές» του σκανδάλου Τζέφρι Έπσταϊν, με το οποίο το όνομα του Άντριου έχει συνδεθεί.

Ο Άντριου είχε ήδη αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2019 και έχασε τους στρατιωτικούς του τίτλους και τις βασιλικές του χορηγίες το 2022, μετά τις καταγγελίες σε βάρος του για σεξουαλική κακοποίηση — ισχυρισμούς που ο ίδιος έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Την ίδια χρονιά, προχώρησε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία τον κατηγορούσε ότι την είχε κακοποιήσει σε μικρή ηλικία. Η εκλιπούσα βασίλισσα φέρεται να συνέβαλε μερικώς στη χρηματοδότηση της συμφωνίας αυτής, ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ να τον απογυμνώσει πλήρως από τους τίτλους του, ούτε να του υποδείξει εναλλακτική κατοικία, παρά τις περιστάσεις.

Το Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι τα μέτρα εις βάρος του Άντριου «κρίθηκαν αναγκαία, παρά το γεγονός ότι εκείνος συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του». Η ανακοίνωση προσθέτει: «Οι Μεγαλειότητές τους επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και οι ειλικρινείς συμπάθειές τους βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Από την πλευρά της, η οικογένεια της Βιρτζίνια Τζιούφρε, η οποία απεβίωσε τον Απρίλιο, ανέφερε σε δήλωσή της ότι θα «συνεχίσει τον αγώνα της Βιρτζίνια» και ότι «όλοι οι κακοποιητές και όσοι τους κάλυψαν, που συνδέονται με τον Έπσταϊν και τη Γκίσλεϊν Μάξγουελ, πρέπει να λογοδοτήσουν».

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η Mail on Sunday δημοσίευσε αλληλογραφία μεταξύ του Άντριου και του Έπσταϊν από το 2011, όπου ο Άντριου φέρεται να του έγραφε ότι πρέπει να «διατηρήσουν στενή επαφή» και ότι θα «παίξουν ξανά σύντομα».

Πέρα από την αφαίρεση των τίτλων, ο Άντριου έλαβε και ειδοποίηση να παραδώσει τη μίσθωση της έπαυλής του, Royal Lodge, στο Windsor, ενώ αναμένεται να μετακινηθεί σε ιδιωτική κατοικία στην έκταση του Sandringham. Δεν έχει γνωστοποιηθεί πότε ακριβώς θα γίνει η μετακόμιση.

Η απόφαση του βασιλιά να θωρακίσει τον θεσμό από το βάρος του σκανδάλου δεν επηρεάζει μόνο τον πρώην πρίγκιπα. Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, η οποία επίσης είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπσταϊν, διέμενε μαζί του στο Royal Lodge, ενώ οι κόρες τους, πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία, διατηρούν κανονικά τους τίτλους τους.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ, ξεκαθάρισαν πως μόνο μια «καθαρή ρήξη» με τον Άντριου μπορεί να επιτρέψει στη βασιλική οικογένεια να προχωρήσει.

Βασιλικές πηγές υποστηρίζουν ότι η ρήξη ανάμεσα στον Άντριου και τον ανιψιό του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, πυροδοτήθηκε από ένα «αγενές» σχόλιο του Άντριου για την Κέιτ, το οποίο άφησε βαθιά πικρία στον διάδοχο του θρόνου.

Σύμφωνα με το βιβλίο «Entitled: The Rise and Fall of the Yorks» του συγγραφέα Andrew Lownie, που δημοσιεύθηκε σε προδημοσίευση στη βρετανική εφημερίδα, «ο Άντριου είχε υπάρξει αγενής προς τη νυν πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Αν και το περιεχόμενο του σχολίου δεν έχει αποκαλυφθεί, πηγή που επικαλείται ο Lownie αναφέρει: «Ο [Ουίλιαμ] απεχθάνεται επίσης τη Σάρα, την πρώην σύζυγο του Άντριου, και δεν μπορεί να περιμένει τη μέρα που ο πατέρας του θα τους διώξει και τους δύο. Αν δεν το κάνει ο Κάρολος, σας εγγυώμαι ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Γουίλιαμ όταν γίνει βασιλιάς θα είναι να τους απομακρύνει».

Ο Lownie σημειώνει επίσης πως ο Ουίλιαμ ήταν «εξοργισμένος» όταν ο Άντριου και η Σάρα εμφανίστηκαν απροειδοποίητα στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, Αικατερίνη, τον Σεπτέμβριο, κάτι που, όπως αναφέρουν φίλοι του, «τον αιφνιδίασε».

Ο διάδοχος του θρόνου «κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από τον θείο του και να μην φωτογραφηθεί μαζί του».

Θεωρεί, σύμφωνα με τον συγγραφέα, ότι ο πατέρας του δεν έχει δείξει την απαραίτητη αυστηρότητα απέναντι στον Άντριου και ότι «ο Άντριου και η Σάρα Φέργκιουσον έχουν υπονομεύσει σημαντικά το έργο των υπολοίπων μελών της βασιλικής οικογένειας».

Πριν ακόμη αφαιρεθούν οι τίτλοι του Άντριου, ο Γουίλιαμ και η Κέιτ είχαν ήδη δηλώσει τη στήριξή τους στον βασιλιά, ξεκαθαρίζοντας ότι επιθυμούν και εκείνοι την απομάκρυνσή του από το Windsor, θεωρώντας ότι η παρουσία του θα «μόλυνε για πάντα» την εικόνα της περιοχής που παραμένει το σπίτι τους.