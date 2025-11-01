Παναγία των Παρισίων: Ο πρώτος γάμος έπειτα από 30 χρόνια – Γαμπρός ένας ξυλουργός που βοήθησε στην ανακατασκευή

Μια σπάνια στιγμή έλαβε χώρα στο Παρίσι, καθώς ο καθεδρικός ναός της Παναγίας των Παρισίων φιλοξένησε τον πρώτο γάμο του εδώ και 30 χρόνια. Η τελετή είχε ιδιαίτερη σημασία, αφού ο γαμπρός ήταν ένας από τους τεχνίτες που συνέβαλαν στην ανακατασκευή του ιστορικού μνημείου, μετά την καταστροφική πυρκαγιά πριν από πέντε χρόνια.

Ο 29χρονος ξυλουργός Martin Lorentz, που συμμετείχε επί τρία χρόνια στις εργασίες ανακατασκευής, παντρεύτηκε την αρραβωνιαστικιά του, Jade, στις 25 Οκτωβρίου μέσα στο ιστορικό μνημείο, σηματοδοτώντας τον πρώτο γάμο στη Νοτρ Νταμ από το 1995. Η είδηση καλύφθηκε από το National Catholic Register και το France 24 TV.

Η τελετή εγκρίθηκε ως εξαίρεση από τον Αρχιεπίσκοπο του Παρισιού, Laurent Ulrich, που παραχώρησε ειδική άδεια προς τιμήν των εργατών που συνέβαλαν στην αναγέννηση αυτού του αριστουργήματος του 12ου αιώνα.

Οι γάμοι στη Παναγία των Παρισίων είναι εξαιρετικά σπάνιοι, καθώς ο καθεδρικός ναός δεν αποτελεί εκκλησία της ενορίας και συνήθως δεν τελούνται μυστήρια για μεμονωμένα ζευγάρια. Ως έδρα του Αρχιεπισκόπου Παρισίου και εθνικό μνημείο, χρησιμοποιείται κυρίως για μεγάλες θρησκευτικές και κρατικές τελετές -Θεία Λειτουργία, κηδείες και εθνικές εκδηλώσεις- και όχι για ιδιωτικά γεγονότα.

Μόνο ο Αρχιεπίσκοπος μπορεί να εγκρίνει γάμο εκεί, και τέτοιες εξαιρέσεις έχουν γίνει μόλις λίγες φορές στα 860 χρόνια της ιστορίας της καθεδρικής.

Στην τελετή του Σαββάτου παρευρέθηκαν περίπου 500 καλεσμένοι, οι περισσότεροι από αυτούς συνάδελφοι τεχνίτες, μηχανικοί και συντηρητές που συμμετείχαν στην εκτεταμένη ανακατασκευή μετά την πυρκαγιά του 2019 που κατέστρεψε τον ναό.

Ο Lorentz, που έκοβε χειροποίητα δοκάρια δρυός χρησιμοποιώντας εργαλεία και μεθόδους του 13ου αιώνα, είχε ζητήσει νωρίτερα φέτος την άδεια από τον αρχιεπίσκοπο για να παντρευτεί στο καθεδρικό που βοήθησε να σωθεί.

«Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Θέλω να μοιραστώ την αγάπη μου -την αγάπη μας- με ολόκληρο τον κόσμο, με όλους όσους τη χρειάζονται».

Πρόσθεσε ακόμη: «Δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι άλλο».

Όταν οι νεόνυμφοι βγήκαν από τον καθεδρικό, δεκάδες ξυλουργοί σχημάτισαν τιμητικό άγημα, υψώνοντας τα τσεκούρια τους σε χαιρετισμό. Οι τουρίστες που είχαν συγκεντρωθεί έξω συμμετείχαν με χειροκροτήματα καθώς το ζευγάρι βγήκε στον δροσερό αέρα του Παρισιού.

Η τελετή της 25ης Οκτωβρίου συμβόλιζε την σταδιακή επιστροφή της Παναγίας των Παρισίων στη ζωή, έπειτα από χρόνια επίπονης αναστήλωσης. Οι ομάδες ανακατασκευής έχουν ξαναχτίσει τη σκεπή και τον πύργο χρησιμοποιώντας τις ίδιες μεσαιωνικές μεθόδους που διαμόρφωσαν το αρχικό κτίριο πριν από 860 χρόνια.

Η Νοτρ Νταμ επαναλειτούργησε στις 8 Δεκεμβρίου 2024.