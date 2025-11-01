Νέα Υόρκη: Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – «Όλοι νιώσαμε ένα χτύπημα»

Enikos Newsroom

διεθνή

Νέα Υόρκη: Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – «Όλοι νιώσαμε ένα χτύπημα»

Δύο αεροσκάφη της United Airlines συγκρούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη, την ώρα που το αεροδρόμιο αντιμετώπιζε σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και της έλλειψης προσωπικού, απόρροια του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το ένα αεροσκάφος είχε επιστρέψει από το Ορλάντο της Φλόριντα και χτύπησε την ουρά ενός άλλου αεροσκάφους της United, το οποίο ήταν σταθμευμένο και ετοιμαζόταν για αναχώρηση προς το Χιούστον.


«Όλοι νιώσαμε ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν άλλο αεροπλάνο μέχρι που το ανακοίνωσε ο πιλότος», δήλωσε ένας επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος και δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, μιλώντας στη New York Post λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα δείχνει πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.


Και τα δύο αεροπλάνα επέστρεψαν τελικά στις πύλες τους, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 328 επιβατών και 15 μελών πληρώματος των δύο πτήσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοιτητής Ιατρικής του Harvard έφαγε 720 αυγά σε έναν μήνα – Το παράδοξο στις εξετάσεις για τη χοληστερίνη του

Το πίνετε και αδυνατίζετε – Το ρόφημα που βοηθά στην απώλεια βάρους, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι αθλητικές εφημερίδες 1/11/2025

Έρχεται νέο voucher από τη ΔΥΠΑ: Το ποσό και οι δικαιούχοι

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία μοναχή σε 12 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:57 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα, Σάββατο (1/11) η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ιδιω...
07:00 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Ουκρανία: Πέντε νεκροί από την έκρηξη νάρκης σε δάσος της περιφέρειας Ζιτόμιρ

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο έπεσε σε νάρκη, την Παρ...
04:55 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Γαλλία: Πέθανε ο ηθοποιός Τσεκί Καριό σε ηλικία 72 ετών – Έχει εμφανιστεί σε 80 ταινίες

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών ο τουρκικής καταγωγής Γάλλος ηθοποιός Τσεκί Καριό, ο οποίος...
04:40 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Νέος κανονισμός του Λευκού Οίκου περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στα γραφεία της Κάρολαϊν Λέβιτ

Έναν νέο κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στα γραφεία της εκ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς