Νέα Υόρκη: Δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στο αεροδρόμιο LaGuardia – «Όλοι νιώσαμε ένα χτύπημα»

Δύο αεροσκάφη της United Airlines συγκρούστηκαν το βράδυ της Παρασκευής στον διάδρομο τροχοδρόμησης του αεροδρομίου LaGuardia στη Νέα Υόρκη, την ώρα που το αεροδρόμιο αντιμετώπιζε σοβαρές καθυστερήσεις λόγω των ισχυρών ανέμων και της έλλειψης προσωπικού, απόρροια του κυβερνητικού shutdown στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας, το ένα αεροσκάφος είχε επιστρέψει από το Ορλάντο της Φλόριντα και χτύπησε την ουρά ενός άλλου αεροσκάφους της United, το οποίο ήταν σταθμευμένο και ετοιμαζόταν για αναχώρηση προς το Χιούστον.

Two United aircraft in a minor collision at New York LaGuardia Airport today. pic.twitter.com/0gGxz735mf — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) November 1, 2025



«Όλοι νιώσαμε ένα χτύπημα κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης προς τον διάδρομο, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν άλλο αεροπλάνο μέχρι που το ανακοίνωσε ο πιλότος», δήλωσε ένας επιβάτης που βρισκόταν στο αεροσκάφος και δεν θέλησε να αποκαλύψει το όνομά του, μιλώντας στη New York Post λίγα λεπτά μετά το περιστατικό.

Φωτογραφίες που δημοσίευσε η εφημερίδα δείχνει πολλά οχήματα έκτακτης ανάγκης να σπεύδουν στο σημείο.

United Airlines planes collide at LaGuardia: ‘We all felt a bump’ https://t.co/xkgQshVJQH pic.twitter.com/YsJbUhz3Yy — New York Post (@nypost) November 1, 2025



Και τα δύο αεροπλάνα επέστρεψαν τελικά στις πύλες τους, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 328 επιβατών και 15 μελών πληρώματος των δύο πτήσεων.