Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Στην Αθήνα φθάνει σήμερα η νέα Αμερικανίδα πρέσβης

Στην Αθήνα φθάνει σήμερα, Σάββατο (1/11) η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, με ιδιωτική πτήση, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation» (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Η ατζέντα της

Η Γκιλφόιλ συγκαταλέγεται στα πρόσωπα του στενού περιβάλλοντος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και θεωρείται ότι απολαμβάνει της εμπιστοσύνης και της εκτίμησής του.

Κατά τη διάρκεια της θητείας της, αναμένεται να δώσει έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας στην ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη σημασία φαίνεται να αποδίδει η Ουάσινγκτον στον ενεργειακό τομέα της περιοχής, όπου αμερικανικοί κολοσσοί όπως η ExxonMobil και η Chevron δραστηριοποιούνται ενεργά στην Ελλάδα και στην ευρύτερη ζώνη της ανατολικής Μεσογείου. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι τα ζητήματα ενέργειας αναμένεται να βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Με ενδιαφέρον αναμένονται επίσης οι τοποθετήσεις της σχετικά με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεδομένου ότι πρόσφατα είχε συνάντηση με τον Αμερικανό πρέσβη στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ.

Στην ατζέντα της περιλαμβάνονται ακόμη ζητήματα άμυνας και η ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής στρατιωτικής συνεργασίας. Η βάση της Σούδας, που αποτελεί στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, παραμένει κρίσιμο σημείο ενδιαφέροντος, ενώ η Ελλάδα αναμένει την παραλαβή των μαχητικών αεροσκαφών F-35 το 2028.

Η ομάδα της

Η ομάδα που πλαισιώνει την Γκιλφόιλ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο ιδιαίτερα έμπειρους διπλωμάτες: τον Τζος Χακ και τον Τζέι Ράμαν.

Όπως αναφέρει η Απογευματινή, ο Τζος Χακ ανέλαβε τον Ιούλιο καθήκοντα επιτετραμμένου στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, ουσιαστικά τοποθετούμενος ως το «Νο2» της αποστολής. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει ως αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών, με αρμοδιότητα την πολιτική για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο, ενώ έχει διατελέσει και διευθυντής του Γραφείου Υποθέσεων Νότιας Ευρώπης, με αντικείμενο την Κύπρο, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Τον Σεπτέμβριο, τη θέση του διευθυντή Δημοσίων Υποθέσεων ανέλαβε ο Τζέι Ράμαν, ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος με περισσότερα από είκοσι χρόνια υπηρεσίας στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φέρνοντας μαζί του μακρά εμπειρία σε ζητήματα διπλωματικής επικοινωνίας και διεθνών σχέσεων.

Δημόσιες εμφανίσεις

Σήμερα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα φιλοξενήσει δεξίωση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με τη συμμετοχή επιχειρηματιών, πολιτικών και προσωπικοτήτων της δημόσιας ζωής, με αφορμή τη συμπλήρωση 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Η πρώτη της βραδινή έξοδος στην ελληνική πρωτεύουσα έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στο Κέντρο Αθηνών, όπου θα παρακολουθήσει τη ζωντανή εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή Κωνσταντίνου Αργυρού. Οι δυο τους έχουν συναντηθεί και στο παρελθόν, ενώ η Γκιλφόιλ είχε απολαύσει τη μουσική του σε εκδήλωση του οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τη συγκεκριμένη βραδιά έχουν αποσταλεί από την αμερικανική πρεσβεία, με ενδυματολογικό κώδικα cocktail attire, και αναμένεται να παρευρεθούν επιχειρηματίες, εκδότες, πολιτικά πρόσωπα και μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας.