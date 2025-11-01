ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο voucher – Ποιοι το δικαιούνται και πώς διαμορφώνεται το ποσό

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

ΔΥΠΑ

Το προσεχές διάστημα, ενδεχομένως εντός του τρέχοντος έτους αναμένεται να «τρέξει» ο νέος κύκλος του προγράμματος της ΔΥΠΑ για τις ψηφιακές, πράσινες και οικονομικού εγγραμματισμού δεξιότητες των ανέργων και των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Της Κατερίνας Φεσσά

Μάλιστα πληροφορίες του enikonomia.gr αναφέρουν πως το πρόγραμμα περιλαμβάνει 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και οι συμμετέχοντες  θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα (voucher) 750 ευρώ.

Τα SOS του προγράμματος

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω δράση θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1) Το πρόγραμμα

Το νέο πρόγραμμα θα γίνει εξ’ αποστάσεως, θα περιλαμβάνει σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση στο αντικείμενο που έχει επιλέξει ο καταρτιζόμενος όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό εμπόριο στις ψηφιακές δεξιότητες.

Επίσης οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το εν λόγω πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα voucher.gov.gr όπου ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσέλθει με τους κωδικούς του taxisnet όταν αυτό βγει «στον αέρα».

2) Οι δικαιούχοι

Όσοι μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα και άνεργοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει σύμφωνα με πληροφορίες να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να είναι πάνω από 18 ετών
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν συμμετάσχει τα 2 τελευταία χρόνια σε προγράμματα της ΔΥΠΑ με ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Διευκρινίζεται πως οι άνεργοι θα πρέπει να έχουν ενεργή κάρτα ανεργίας στη ΔΥΠΑ.

3) Το επίδομα

Το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν οι συμμετέχοντες του προγράμματος  αναμένεται να είναι σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr 750 ευρώ για τους άνεργους, ωστόσο για τους εργαζόμενους ενδέχεται να μην είναι καθαρό αυτό το ποσό και να είναι περίπου στα 660 ευρώ  λόγω κάποιων κρατήσεων.

Σε κάθε περίπτωση μόλις βγει στον αέρα η επίσημη πρόσκληση του προγράμματος  θα αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους, τον τρόπο  χορήγησης του voucher κλπ.

18:16 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

17:35 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

17:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

13:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

