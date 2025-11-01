Κούβα: Οι Αρχές κατηγορούν τον πρώην υπουργό Οικονομικών για κατασκοπεία

Ο ανώτατος εισαγγελέας της Κούβας κατηγόρησε την Παρασκευή (31/10) τον πρώην υπουργό Οικονομίας Αλεχάντρο Γκιλ και άλλα άτομα των οποίων τα στοιχεία δεν έχουν γίνει γνωστά για εγκλήματα που κυμαίνονται από κατασκοπεία έως δωροδοκία, σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα διαφθοράς τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα.

Ο Γκιλ απομακρύνθηκε από την κυβέρνηση από τον πρόεδρο Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ τον Φεβρουάριο του 2024 και έκτοτε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια ούτε έχει δώσει σημεία ζωής. Η υπόθεση τάραξε τις ανώτερες τάξεις του κυβερνώντος κομμουνιστικού κόμματος της Κούβας.

De todo lo que acusan a Alejandro Gil —de lo cual consideramos que todos los del PCC, sin exclusión de ninguno, son responsables— nos llama poderosamente la atención el cargo de espionaje. @micahierro@CCreceContigo @CultDemocratica Continúa…. pic.twitter.com/uHXuXAdy7u — CUBA EN VOZ ALTA (@VozAltaCuba) November 1, 2025

Την Παρασκευή, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κούβας εξέδωσε έναν μακρύ κατάλογο κατηγοριών που, όπως ανέφερε, ήταν το αποτέλεσμα μιας σχεδόν διετούς έρευνας.

«Ζητήθηκε η ενοχή για τα εγκλήματα κατασκοπείας, πράξεις επιζήμιες για την οικονομική δραστηριότητα ή τις δημόσιες συμβάσεις, υπεξαίρεση, δωροδοκία…», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας σε μια σύντομη δήλωση.

Άλλες κατηγορίες που συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο ήταν η πλαστογράφηση δημόσιων εγγράφων, η φοροδιαφυγή, η άσκηση επιρροής, το ξέπλυμα χρήματος, η παραβίαση των κανόνων για τα απόρρητα έγγραφα, καθώς και η κλοπή και η καταστροφή εγγράφων ή άλλων αντικειμένων που βρίσκονται υπό επίσημη φύλαξη.

Ο ανώτατος εισαγγελέας δεν ανέφερε πόσοι άλλοι κατηγορούνται, δεν τους ταυτοποίησε, δεν έδωσε ημερομηνία δίκης και δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις κατηγορίες.

Ακόμα και θανατική ποινή

Ο ποινικός κώδικας της Κούβας τιμωρεί την κατασκοπεία με ποινές που κυμαίνονται από 10 χρόνια φυλάκιση έως θάνατο.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τον Γκιλ ή τον δικηγόρο του για να ζητήσει σχόλιο.

Ο Γκιλ, που κάποτε ήταν στενός συνεργάτης του Ντίας-Κανέλ, ηγήθηκε μίας σημαντικής νομισματικής μεταρρύθμισης στην Κούβα το 2021, η οποία θεωρήθηκε σε μεγάλο βαθμό καταστροφική για την οικονομία.

Κατά τη στιγμή της απομάκρυνσής του από το αξίωμα, οι επίσημες δηλώσεις αναφέρανε μόνο ότι ο πρώην υπουργός Οικονομίας είχε κατηγορηθεί για «σοβαρά λάθη».

Ο Γκιλ είχε επίσης υποστηρίξει ένα αντιδημοφιλές σχέδιο για την αύξηση των τιμών πολλών υπηρεσιών που επιδοτούνται από την κυβέρνηση, από τη βενζίνη έως την ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνοντας τις εντάσεις στους δρόμους.

Ο Γκιλ δεν έχει απαντήσει δημοσίως για καμία από τις κατηγορίες εναντίον του.

Η υπόθεση είναι ένα από τα πιο σημαντικά σκάνδαλα διαφθοράς που ταράζουν την κουβανική πολιτική σκηνή από το 1989, όταν ο στρατηγός, Αρνάλντο Οτσόα, ήρωας της Επανάστασης του Φιντέλ Κάστρο το 1959, δικάστηκε και εκτελέστηκε από απόσπασμα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Στην ανακοίνωση της Παρασκευής, η εισαγγελία ανέφερε ότι οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν σύμφωνα με την κουβανική νομοθεσία.

Πηγή: Reuters