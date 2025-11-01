Ισραήλ – Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε λείψανα που εκτιμά πως δεν ανήκουν σε ομήρους

Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε την Παρασκευή (31/10) μέσω του Ερυθρού Σταυρού λείψανα τα οποία εκτιμά πως δεν ανήκουν σε ομήρους.

«Δεν γνωρίζουμε εάν τα λείψανα που μας παρέδωσαν ανήκουν σε ομήρους», δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP). «Εξ όσων γνωρίζουμε, δεν νομίζουμε ότι πρόκειται για λείψανα ομήρων», σημείωσε και συμπλήρωσε πως μεταφέρθηκαν στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης.

Νωρίτερα χθες, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) είχε ανακοινώσει πως κλιμάκιό της «διευκόλυνε τη μεταφορά τριών σορών στις ισραηλινές αρχές».

Βάσει της συμφωνίας για κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε στις 13 Οκτωβρίου τους 20 ομήρους που κρατούσε στη Λωρίδα της Γάζας. Όφειλε επίσης να έχει παραδώσει τα λείψανα 28 νεκρών ομήρων, αλλά μέχρι σήμερα έχει επιστρέψει 17 σορούς, επικαλούμενη δυσκολίες στην ανεύρεσή τους κάτω από τα ερείπια κτιρίων που ισοπεδώθηκαν εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στο παλαιστινιακό θύλακα.

Οι καθυστερήσεις έχουν προκαλέσει οργή στην ισραηλινή κυβέρνηση, που κατηγορεί τη Χαμάς για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας.

