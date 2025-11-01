Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα: Αυτή την ώρα η πρώτη νεκροψία – νεκροτομή στην 75χρονη που σκότωσαν με μπουκάλι

Η πρώτη νεκροψία νεκροτομή διεξάγεται αuτή την ώρα στην 75χρονη που βρήκε τραγικό θάνατο από χτύπημα με μπουκάλι από το χέρι ληστών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ηλικιωμένη γυναίκα δέχτηκε την επίθεση μέσα στο σπίτι της επί της οδού Ικάρου 31, στη Σαλαμίνα. Η έως τώρα εικόνα που έχουν οι Αρχές δείχνει να πρόκειται για ληστεία μετά φόνου.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το παράθυρο της οικίας βρέθηκε παραβιασμένο, ενώ το θύμα έφερε ένα χτύπημα στο κεφάλι από μπουκάλι. Της αρχές φέρεται να ειδοποίησε η κόρη της που εντόπισε νεκρή τη μητέρα της.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δράστες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της γειτονιάς. Στα πλάνα φαίνεται η στιγμή που κάποια άτομα σπάνε το τζάμι του παράθυρου της ηλικιωμένης και μπαίνουν στο σπίτι.

Ο χώρος εντός της οικίας βρέθηκε «άνω κάτω», στοιχείο που επίσης δείχνει πως το κίνητρο των δραστών ήταν η ληστεία.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Στο σημείο έσπευσε και κλιμάκιο του Ανθρωποκτονιών.