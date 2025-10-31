Ιχθυοπαραγωγοί: Εν πλω διαμαρτυρία το Σάββατο στο λιμάνι του Πειραιά για τον «αφανισμό» της ελληνικής αλιείας

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ιχθυοπαραγωγοί: Εν πλω διαμαρτυρία το Σάββατο στο λιμάνι του Πειραιά για τον «αφανισμό» της ελληνικής αλιείας

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιχθυοπαραγωγοί και επαγγελματίες αλιείς, αντιδρώντας στην επικείμενη χωροθέτηση των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων.

«Σε συνέχεια των πολύμηνων άκαρπων προσπαθειών μας, για επικοινωνία και διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠ.ΕΝ. – ΥΠ.Α.Α.Τ. – Υ.ΝΑ.Ν.Π.), αναφορικά με την επικείμενη νομοθέτηση απαγόρευσης αλιείας στα υπό χωροθέτηση νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα & την ακολουθούμενη πολιτική αντιμετώπιση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών, που αλιεύουν παράνομα το εθνικό μας ιχθυαπόθεμα εντός των Εθνικών μας Χωρικών Υδάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την έναρξη κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, ως ύστατη ελπίδα διαλόγου ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 Ώρες 09:00-13:00 εντός ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πύλη Ε1. ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ 40 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ – ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ» αναφέρουν η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού, ο Αλιευτικός Σύλλογος (Μηχανοτρατών) «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» και ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός (Γρι – Γρι) «ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Πιερρακάκης: «Ο νέος προϋπολογισμός να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την α...

Ταξί: 48ωρη απεργία Τετάρτη και Πέμπτη (5 – 6 Νοεμβρίου) στην Αττική – Η απόφαση του ΣΑΤΑ

Το YouTube μπορεί πλέον να αναβαθμίζει βίντεο 20 ετών από 240p σε 1080p – Πώς λειτουργεί το «Super Resolution

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
23:20 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μεσσηνία: Στο ΚΑΤ μεταφέρεται ο 76χρονος που του επιτέθηκε το ροτβάιλερ – Τον κατασπάραζε για ώρα

Στο ΚΑΤ διακομίζεται ο 76χρονος που δέχτηκε επίθεση από ροτβάιλερ την Παρασκευή (31/10), από τ...
23:09 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ασπρόπυργος: «10 χρονών μωρό χάσαμε, να μας πουν οι δάσκαλοι τι έπαθε» λένε συγγενείς της μαθήτριας – H κατάθεση του γυμναστή και τα αναπάντητα ερωτήματα

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Α...
22:39 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ληστεία μετά φόνου στη Σαλαμίνα: Με μπουκάλι χτύπησαν την άτυχη 75χρονη οι δράστες – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στις Αρχές έπειτα από εγκληματική ενέργεια σ...
22:29 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πειραιάς: Πιάστηκε η τσάντα της 72χρονης στην πόρτα, έπεσε και το λεωφορείο πέρασε από πάνω της – Όσα ισχυρίζεται ο οδηγός και το βίντεο ντοκουμέντο

«Βοήθεια» φώναζε η 72χρονη, όταν παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο, καθώς επιχειρούσε να επιβιβ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς