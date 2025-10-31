Ιχθυοπαραγωγοί: Εν πλω διαμαρτυρία το Σάββατο στο λιμάνι του Πειραιά για τον «αφανισμό» της ελληνικής αλιείας

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι ιχθυοπαραγωγοί και επαγγελματίες αλιείς, αντιδρώντας στην επικείμενη χωροθέτηση των νέων Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων.

«Σε συνέχεια των πολύμηνων άκαρπων προσπαθειών μας, για επικοινωνία και διάλογο με τα συναρμόδια Υπουργεία (ΥΠ.ΕΝ. – ΥΠ.Α.Α.Τ. – Υ.ΝΑ.Ν.Π.), αναφορικά με την επικείμενη νομοθέτηση απαγόρευσης αλιείας στα υπό χωροθέτηση νέα Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα & την ακολουθούμενη πολιτική αντιμετώπιση των τουρκικών αλιευτικών σκαφών, που αλιεύουν παράνομα το εθνικό μας ιχθυαπόθεμα εντός των Εθνικών μας Χωρικών Υδάτων ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ την έναρξη κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας, ως ύστατη ελπίδα διαλόγου ΣΑΒΒΑΤΟ 01 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2025 Ώρες 09:00-13:00 εντός ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Πύλη Ε1. ΘΑ ΚΑΤΑΠΛΕΥΣΟΥΝ 40 ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ – ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΤΗΡΗΣΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ» αναφέρουν η Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού, ο Αλιευτικός Σύλλογος (Μηχανοτρατών) «ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ» και ο Αγροτικός Αλιευτικός Συνεταιρισμός (Γρι – Γρι) «ΆΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ».