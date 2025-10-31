Ασπρόπυργος: «10 χρονών μωρό χάσαμε, να μας πουν οι δάσκαλοι τι έπαθε» λένε συγγενείς της μαθήτριας – H κατάθεση του γυμναστή και τα αναπάντητα ερωτήματα

Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο Δημοτικό Σχολείο του Ασπροπύργου για να παραλάβει την 10χρονη μαθήτρια που κατέρρευσε στο προαύλιο, καθώς και μαρτυρίες συγγενών, αλλά και αυτόπτων μαρτύρων της τραγωδίας, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο enikos.gr ο δήμαρχος Ασπροπύργου κ. Ιωάννης Ηλίας, το μεσημέρι της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, «πληροφορήθηκα απο τον διευθυντή του σχολείου, ότι το κοριτσάκι περπατούσε και λιποθύμησε». Αυτόπτες μάρτυρες, αναφέρουν ότι το κοριτσάκι κατέρρευσε ακριβώς στο σημείο μπροστά από την μπασκέτα, όπου έφτασαν γρήγορα ο σχολικός νοσηλευτής αλλά και άλλοι άνθρωποι που προσπαθούσαν να το βοηθήσουν, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

«Ήταν ένα παιδάκι εκεί ανάσκελα, κάποιος γιατρός του σχολείου του έκανε ΚΑΡΠΑ» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, ενώ ένας άλλος τόνισε πως: «Άκουσα φωνές και είδα που έκαναν αναπνοές στο παιδί και βοηθούσαν οι δάσκαλοι και ο γιατρός». Άμεσα στο σημείο έσπευσαν και οι 2 κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να συνεχίζουν να κάνουν ΚΑΡΠΑ στο κοριτσάκι, το οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο «Θριάσιο» νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, αλλά ήταν το πιο κοντινό. Εκεί, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

H μάχη που έδωσαν οι γιατροί για να την επαναφέρουν

Οι γιατροί έδωσαν τεράστια μάχη, καθώς για πάνω από μια ώρα έκαναν ΚΑΡΠΑ στην μαθήτρια, προσπαθώντας να την επαναφέρουν, χωρίς όμως να ανταποκριθεί. «Τώρα ήμουν εγώ στο Θριάσιο, και μιλήσαμε με το γιατρό, με τους γονείς και λέει παθολογικά δεν έχει τίποτα. Πώς έτσι ξαφνικά λιποθύμησε το παιδί;» δήλωσε συγγενής της μαθήτριας στο ίδιο μέσο ενημέρωσης.

Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι η μαθήτρια υπέστη ανακοπή, αναμένεται ωστόσο να διαπιστωθεί επίσημα από τι «έφυγε» το άτυχο κορίτσι.

Μάλιστα, όπως έγραψε το enikos.gr, για την γρήγορη μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, όταν σημειώθηκε το τραγικό συμβάν, ζητήθηκε η συνδρομή της αστυνομίας, λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Έτσι, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με μοτοσυκλέτες συνέδραμαν στην ταχεία μεταφορά του παιδιού στο νοσοκομείο, «ανοίγοντας» τον δρόμο στο ασθενοφόρο.

Aναπάντητα ερωτήματα για την ανείπωτη τραγωδία

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται σε ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, για το κορίτσι, δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο πρόβλημα υγείας, ενώ και οι συγγενείς υποστηρίζουν το ίδιο. Ψάχνουν να βρουν απαντήσεις για το τι συνέβη στο προαύλιο του σχολείου.

«Τώρα δεν ξέρω τι της έκαναν, την έσπρωξαν, έπεσε μόνη της, δεν ξέρω. Από τι το έπαθε; Οι δάσκαλοι να μας το πουν. Ας μας λένε την αλήθεια από τι το έπαθε, 10 χρονών μωρό χάσαμε. Θα την πάνε Πειραιά, θα της κάνουν νεκροψία και θα φανεί» συμπλήρωσε επίσης συγγενής.

Τι κατέθεσε ο γυμναστής

Ο γυμναστής του σχολείου στον Ασπρόπυργο που ήταν και ο αυτόπτης μάρτυρας του θανάτου της 10χρονης, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που κάλεσαν οι αστυνομικοί να καταθέσει, από το αστυνομικό τμήμα Ασπροπύργου, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα για τον θάνατο της μικρής μαθήτριας.

Όπως φέρεται ο ίδιος να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, το κοριτσάκι την ώρα που η τάξη του έκανε γυμναστική δεν συμμετείχε σε κάποια άσκηση, αλλά περπατούσε στο χώρο μπροστά στην μπασκέτα και ξαφνικά κατέρρευσε.

Οι αστυνομικοί ζήτησαν από το σχολείο να τους προσκομίσει το πιστοποιητικό γιατρού, για να διαπιστωθεί αν το παιδί ήταν υγιές και ικανό να κάνει γυμναστική, το οποίο και τους παρέδωσε η διεύθυνση του σχολείου.

Οι καταθέσεις και το βίντεο ντοκουμέντο

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, στο αστυνομικό τμήμα, εκτός από τον γυμναστή, βρέθηκε για κατάθεση και μία γυναίκα, που ήταν παρούσα στο περιστατικό, ενώ έχει ζητηθεί από τους γονείς, όταν είναι σε θέση, να μεταβούν στο τμήμα και να καταθέσουν ό, τι γνωρίζουν.

Οι αστυνομικοί περιμένουν και το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής εξέταση, ενώ την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής της ΕΛ.ΑΣ..

Στο βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Star, καταγράφεται η στιγμή που το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ φτάνει στο σχολείο, ενώ φαίνονται γονείς και μαθητές να κοιτούν σοκαρισμένοι το κορίτσι που βρίσκεται στο έδαφος.

Τι λέει το Υπουργείο Παιδείας

Σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, «το παιδί δεν έκανε γυμναστική την ώρα που κατέρρευσε, αλλά περπατούσε στο χώρο του γηπέδου μπάσκετ του σχολείου. Ο γυμναστής κάλεσε αμέσως τον σχολικό νοσηλευτή, ο οποίος έσπευσε και παρείχε αμέσως τις πρώτες βοήθειες με ΚΑΡΠΑ και την ίδια στιγμή εκλήθη το ασθενοφόρο».

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, «η καρτέλα του παιδιού ανέφερε ότι μπορεί να ασκείται χωρίς περιορισμούς και δεν υπήρχε καταγεγραμμένο κάποιο ιατρικό πρόβλημα».