Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νεκροί μητέρα και γιος έπειτα από φωτιά – Με σακούλα στο κεφάλι εντοπίστηκε η μία σορός, ο δεύτερος γιος πήδηξε από την ταράτσα

Οικογενειακή τραγωδία το βράδυ της Παρασκευής (31/10) στο Ηράκλειο Κρήτης, έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε κατοικία στην περιοχή του Μασταμπά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι πυροσβέστες που έφτασαν άμεσα στο σημείο και επιχείρησαν για την κατάσβεση, εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού δύο απανθρακωμένα πτώματα.

Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και τον γιο της. Στο σπίτι βρισκόταν και ο δεύτερος γιος της άτυχης γυναίκας, ο οποίος, ενώ απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες, ανέβηκε στην ταράτσα της οικίας και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Με σακούλα στο κεφάλι εντοπίστηκε η μία σορός

Τα ευρήματα στον τόπο της διπλής τραγωδίας είναι ανατριχιαστικά. Σύμφωνα με το cretalive.gr, η ηλικιωμένη βρέθηκε νεκρή στο πάτωμα, πιθανότατα από τις αναθυμιάσεις, καθώς το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν καμένο. Σε ένα νοσοκομειακό κρεβάτι κείτονταν νεκρός ένας άνδρας, περίπου 55 ετών -οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι ο γιος που είχε υποστεί εγκεφαλικό και αντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα- και φέρεται να έφερε μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι. Ένα εύρημα που δίνει άλλη τροπή στην ήδη τραγική υπόθεση.

Στον τόπο της ανείπωτης τραγωδίας βρίσκεται αυτήν την ώρα ιατροδικαστής.