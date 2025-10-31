Τραμπ: «Ο χριστιανισμός στη Νιγηρία απειλείται από τους ισλαμιστές – Χιλιάδες πιστοί σκοτώνονται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε σήμερα ότι ο χριστιανισμός απειλείται στη Νιγηρία και για τον λόγο αυτόν πρόσθεσε τη χώρα στον κατάλογο των «υπό παρακολούθηση» χωρών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Ο χριστιανισμός αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή στη Νιγηρία. Χιλιάδες χριστιανοί σκοτώνονται. Οι ριζοσπάστες ισλαμιστές ευθύνονται για αυτή τη μαζική σφαγή» έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε τη Νιγηρία, την πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής και κορυφαίο παραγωγό πετρελαίου, στη λίστα των «Χωρών Ιδιαίτερου Ενδιαφέροντος» στις οποίες οι ΗΠΑ καταγράφουν παραβιάσεις της θρησκευτικής ελευθερίας. Σύμφωνα με τον ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Κίνα, η Μιανμάρ, η Βόρεια Κορέα, η Ρωσία και το Πακιστάν.

Ο πρόεδρος ανέφερε ότι ζήτησε από τους βουλευτές Ράιλι Μουρ και Τομ Κόουλ καθώς και από την Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων να εξετάσουν το ζήτημα και να του υποβάλουν αναφορά.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

ΔΥΠΑ: Δωρεάν Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για σπουδαστές των σχολών της Υπηρεσίας σε συνεργασία με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Εφορία: Ποιες αλλαγές έρχονται στις βεβαιώσεις οφειλών και ποιους αφορά

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Bartolo Longo: Η Καθολική Εκκλησία αγιοποίησε έναν πρώην σατανιστής ιερέας
περισσότερα
21:07 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Πεντάγωνο: Ενέκρινε την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – Απομένει το «πράσινο φως» από τον Τραμπ

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε το πράσινο φως στο Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων Tomahawk ...
20:53 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο σερβίρεται στο Ντουμπάι – Πόσο κοστίζει ένα φλιτζάνι

Με σχεδόν 1.000 δολάρια το φλιτζάνι, ένα κατάστημα στο πολυτελές εμιράτο του Ντουμπάι προτείνε...
20:45 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ολλανδία: Ο ακροδεξιός Γκερτ Βίλντερς υποστηρίζει ότι έγιναν «παρατυπίες» στην καταμέτρηση των ψήφων

Ο ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς, Γκερτ Βίλντερς, ισχυρίστηκε ότι έγιναν «παρατυπίες», μη επ...
20:14 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Κλιμάκωση στην Καραϊβική: Οι ΗΠΑ εξετάζουν πλήγματα στη Βενεζουέλα – Ο Μαδούρο ζητεί βοήθεια από τον Πούτιν

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει ενδεχόμενα πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Βενεζουέλα,...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς