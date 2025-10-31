Ένταση στα Εξάρχεια μετά την πορεία αναρχικών για τον έναν χρόνο από την έκρηξη στους Αμπελόκηπους – 14 προσαγωγές

Ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 31 Οκτωβρίου, στα Εξάρχεια μετά το τέλος πορείας που πραγματοποίησε στο κέντρο της Αθήνας ομάδα αντιεξουσιαστών για τον αναρχικό που είχε χάσει τη ζωή του πριν από ένα χρόνο, ενώ συναρμολογούσε βόμβα σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 20:30 ομάδα ατόμων που κατευθυνόταν στα Εξάρχεια μέσω της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη επιτέθηκε με ξύλα και φωτοβολίδες εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, έγιναν 14 προσαγωγές ατόμων από τα επεισόδια.

