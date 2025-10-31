Θανάσης Παπαθανάσης: Καταγγέλλει απάτη με ψεύτικο προφίλ στο Facebook με το όνομά του – «Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα»

Απάτη με ενεργή διαχείριση ψεύτικου προφίλ του στο Facebook, που χρησιμοποιεί το όνομά του και τη φωτογραφία του, καταγγέλλει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θανάσης Παπαθανάσης, με ανάρτηση στον πραγματικό προσωπικό του λογαριασμό.

Όπως λέει με τον ψεύτικο λογαριασμό οι απατεώνες προσεγγίζουν πολίτες στέλνοντας μηνύματα και ζητούν χρήματα.

«Πρόκειται για απάτη. Δεν έχω καμία σχέση», διευκρινίζει ο κ. Παπαθανάσης, ενημερώνοντας ότι το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Ολόκληρη η προ ημερών ανάρτησή του έχει ως εξής: «Προσοχή – Ψεύτικο προφίλ στο Facebook. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ που χρησιμοποιεί το όνομά μου και τη φωτογραφία μου, προσεγγίζοντας πολίτες μέσω μηνυμάτων και ζητώντας χρήματα.

Πρόκειται για απάτη.

Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα προφίλ, ούτε επικοινωνώ ποτέ προσωπικά με πολίτες για οικονομικά ζητήματα ή δωρεές. Σας παρακαλώ: Μην ανταποκριθείτε σε τέτοια μηνύματα.

Μην δώσετε προσωπικά στοιχεία ή χρήματα. Κάντε αναφορά (report) στο ψεύτικο προφίλ, ώστε να αφαιρεθεί το συντομότερο δυνατό. Το περιστατικό έχει ήδη καταγγελθεί στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος».