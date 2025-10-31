Πεντάγωνο: Ενέκρινε την προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία – Απομένει το «πράσινο φως» από τον Τραμπ

Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έδωσε το πράσινο φως στο Λευκό Οίκο για την παροχή πυραύλων Tomahawk μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία, αφού εκτίμησε ότι αυτό δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στα αποθέματα των ΗΠΑ, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Ο Τραμπ δήλωσε νωρίτερα αυτό το μήνα, κατά τη διάρκεια ενός γεύματος εργασίας με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, ότι θα προτιμούσε να μην προμηθεύσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, επειδή «δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Γενικό Επιτελείο ενημέρωσε τον Λευκό Οίκο για την εκτίμησή του νωρίτερα αυτό το μήνα, λίγο πριν ο Τραμπ συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ο οποίος πιέζει για την παροχή των πυραύλων, ώστε να στοχεύσουν πιο αποτελεσματικά τις εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας στο εσωτερικό της Ρωσίας. Οι Tomahawk έχουν εμβέλεια περίπου 1.000 μιλίων.

Η αξιολόγηση ενθάρρυνε τους ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ έχουν πλέον λιγότερες δικαιολογίες για να μην παράσχουν τους πυραύλους, σύμφωνα με δύο ευρωπαίους αξιωματούχους. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης λίγες ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολλούς πυραύλους Tomahawk» που θα μπορούσαν ενδεχομένως να παραχωρήσουν στην Ουκρανία.

