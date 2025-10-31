Οπαδικό επεισόδιο στην Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 17χρονος που τραυμάτισε με μαχαίρι συνομήλικό του

Enikos Newsroom

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του στις ανακριτικές και εισαγγελικές Aρχές της Πάτρας, ο 17χρονος ο οποίος πρωταγωνίστησε σε οπαδικό επεισόδιο που είχε αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 17χρονου του με αιχμηρό αντικείμενο.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στην περιοχή Ζαρουχλέικα. Η παρέα τριών ανηλίκων , ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο 17χρονος που απολογήθηκε σήμερα, συναντήθηκαν σε δρόμο της συνοικίας και ήρθαν σε αντιπαράθεση με το θύμα.

Τα αίματα άναψαν και ο 17χρονος φέρεται να έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο, με το οποίο τραυμάτισε τον συνομήλικο του στο λαιμό, ευτυχώς ελαφρά.

Υπενθυμίζεται ότι ελεύθεροι αφέθηκαν και οι άλλοι δυο ανήλικοι που κατηγορούνταν για οπαδική βία, έπειτα από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι ανήλικοι υποστήριξαν ότι το μεταξύ τους επεισόδιο δεν είχε οπαδική αφορμή.

