Πολεμικά πλοία “Μade in Greece” στο πρόγραμμα SAFE από την Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων

Η Ελλάδα ταράζει τα νερά της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας καταθέτοντας πρόταση ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στον ευρωπαϊκό οργανισμό SAFE. Μάλιστα, σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία συνασπίζονται τα ελληνικά ναυπηγεία με τις εταιρείες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας μαζί με ευρωπαϊκές χώρες.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η Ελλάδα – επιτέλους – αποκτά την πολυπόθητη εξωστρέφεια και βγαίνει για να διεκδικήσει συμβόλαια από την Ευρώπη και όχι μόνο.

Η πολλά υποσχόμενη πρωτοβουλία ανακοινώθηκε από τις δύο μεγαλύτερες ενώσεις του αμυντικού τομέα στην Ελλάδα, που αποτελούν και τους θεσμικούς φορείς εκπροσώπησης του συνόλου του οικοσυστήματος της ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, ανακοίνωσε μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ), Νίκο Παπάτσα, κατά τη διάρκεια του Forum «Defence for Growth» την πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE.

Η πρωτοβουλία, όπως ανακοινώθηκε, στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού και άλλων ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα των ελληνικών ναυπηγείων, και ειδικότερα των ναυπηγείων ONEX Ελευσίνας – Σύρου, να αναλάβουν έργα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με ελληνικά αμυντικά συστήματα, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι «μπορούμε να ναυπηγήσουμε κάθε πολεμικό πλοίο, OPV, κανονιοφόρο, πυραυλάκατο, κορβέτα ακόμη και φρεγάτα, 10% έως 15% φθηνότερα και 10% έως 20% γρηγορότερα από κάθε ευρωπαϊκό ναυπηγείο». Η πρόταση αφορά τη ναυπήγηση διαφόρων τύπων πολεμικών πλοίων συνδυάζοντας ελληνικό ναυπηγικό έργο και συστήματα προηγμένης τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Παπάτσας τόνισε ότι «οι ελληνικές εταιρείες κατασκευής αμυντικών συστημάτων είναι έτοιμες να αναλάβουν σε ποσοστό περίπου 50% τα οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα των πλοίων», προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, καθώς ενισχύονται οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες και εξελίσσεται η τεχνογνωσία.

Ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε επίσης ότι η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων θα καταθέσει την πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE, επισημαίνοντας ότι πέραν των ελληνικών επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν και εταιρείες «από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αναφερόμενος στο οικονομικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, εξήγησε ότι «αν, για παράδειγμα, λάβουμε παραγγελία 1 δισ. ευρώ για δύο κορβέτες, με 70% εγχώρια παραγωγή – γιατί δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία αλλά και πλήθος ελληνικών εταιρειών – τότε 700 εκατ. ευρώ θα παραχθούν από ελληνικά χέρια, αφήνοντας αντίκτυπο στο ΑΕΠ ύψους 5 δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται τουλάχιστον 500 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας».

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Μαΐου 2025 η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας υπέγραψαν Σύμφωνο Συνεργασίας, το οποίο προβλέπει μηχανισμό συνεργειών, δικτύωσης, ανταλλαγής πληροφορίας και υλοποίησης κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης και την αναβάθμιση της αμυντικής, ναυπηγικής και τεχνολογικής βιομηχανίας της χώρας.

«Παρών» τη στιγμή των ανακοινώσεων ήταν ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, Θάνος Ντόκος, ο οποίος έδειξε να καλωσορίζει την πρωτοβουλία.

Δένδιας: Ελληνικά Πλοία για το ΠΝ

Τα νέα ταξίδεψαν γρήγορα από το κεντρικό ξενοδοχείο, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη το Forum, στο Ζάππειο που ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σε φόρουμ της ‘Ναυτεμπορικής’.

Ο Νίκος Δένδιας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση τόνισε ότι η FDI Belharra αποτελεί στην ουσία το τελευταίο πλοίο που παραγγέλνει καινούριο η Ελλάδα σε ξένα ναυπηγεία και πως τα επόμενα καράβια του Πολεμικού Ναυτικού θα ναυπηγηθούν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

«Στο νέο ναυπηγικό μας πρόγραμμα, οι απαιτήσεις μας είναι πολύ μεγαλύτερες. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε πλοία εδώ, για να μην πω τα πλοία εδώ» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συμπληρώνοντας:

«Θα μπορούσαμε ίσως να συζητήσουμε ένα-δύο από οποιαδήποτε παραγγελία να φτιαχτούν στο εξωτερικό, τα υπόλοιπα όμως θέλουμε να φτιαχτούν εδώ. Έχουμε εξαιρετικές δυνατότητες, τις είχαμε στο παρελθόν, τις απωλέσαμε μέσα στην κρίση και λίγο πριν από αυτήν, μπορούμε να τις ξαναδημιουργήσουμε.

Το ελληνικό ναυτικό θα συνεχίσει να προμηθεύεται πλοία, ήδη συζητάμε για την νέα γενιά, την επόμενη γενιά φρεγατών τις Constellation, ήδη συζητάμε για την επόμενη γενιά των υποβρυχίων μας και ήδη το ΕΛΚΑΚ έχει προκηρύξει τον σχεδιασμό ελληνικού πλοίου, μιας βάσης πλοίου, το οποίο κατ΄ αρχήν θα είναι περιπολικό, αλλά σιγά-σιγά θα το εξελίξουμε για να γίνει κορβέτα και κάποια στιγμή και κάτι παραπάνω από αυτά.

Όλα αυτά προφανώς πρέπει να μπορούν να κατασκευαστούν, να επισκευαστούν, να εκσυγχρονιστούν σε ελληνικά ναυπηγεία, οτιδήποτε άλλο είναι λάθος για τη χώρα».

Χαιρετίζοντας τη δήλωση του Νίκου Δένδια ότι «τα επόμενα πλοία θα ναυπηγηθούν στα ελληνικά ναυπηγεία», ο Πρόεδρος της ΕΕΝ, Πάνος Ξενοκώστας, που έδωσε το «παρών» και σε αυτό το συνέδριο, τόνισε:

«Εμείς διαθέτουμε λύσεις που μπορούν να φέρουν το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια μπροστά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Μπορούμε να παραδώσουμε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πλατφόρμα πλοίου 10–15% φθηνότερα και 10–20% γρηγορότερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιλογή. Δεν ζητάμε χάρες· ζητάμε ισότιμη μεταχείριση και εμπιστοσύνη από το Πολεμικό Ναυτικό. Για εμάς, η αμυντική βιομηχανία δεν είναι θέμα βιωσιμότητας — έχουμε ήδη πελάτες. Πρέπει να φτιάχνουμε πλοία ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας απαιτεί διαρκή συνεργασία κράτους, ναυτιλίας και στρατηγικών διεθνών εταίρων.

«Το πλαίσιο υπάρχει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εδώ και η αγορά αναγνωρίζει την αξία της ελληνικής ναυπηγικής. Το επόμενο στάδιο προϋποθέτει στοχοπροσήλωση, συνέπεια και συνέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», κατέληξε.