Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης τρένου με νταλίκα που «κόλλησε» στις ράγες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην πόλη Μέτερεν της Ολλανδίας.
Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο οδηγός μιας θηριώδους νταλικάς να προσπαθεί να κάνει όπισθεν. Επειδή το όχημά του λόγω μεγέθους δεν χωράει να κάνει πίσω, ο οδηγός της υποχρεώνεται να πατήσει επάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.
Στη συνέχεια κι αφού ισιώνει το όχημά του προσπαθεί να κάνει όπισθεν, όμως ο μπροστινός τροχός της νταλίκας μπλοκάρεται στις γραμμές του τραίνου.
Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στο πλάνο εμφανίζεται με μεγάλη ταχεία με αποτέλεσμα να προκύψει η σφοδρή σύγκρουση του τραίνου με το φορτηγό.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά στη στιγμή της σύγκρουσης το εμπόρευμα του φορτηγού πετιέται σε δυσθεώρατα ύψη.
😱 Yesterday in Meteren, the Netherlands, a train hit a truck stuck on a level crossing. CCTV from ProRail shows the truck trapped as the barriers closed.
ProRail published the video to warn lorry drivers.
The crash damaged tracks and halted services between Geldermalsen and… pic.twitter.com/AxoIAqOZsd
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 31, 2025