Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης τρένου με νταλίκα που «κόλλησε» στις ράγες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η σφοδρή σύγκρουση τρένου με φορτηγό στην πόλη Μέτερεν της Ολλανδίας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας φαίνεται ο οδηγός μιας θηριώδους νταλικάς να προσπαθεί να κάνει όπισθεν. Επειδή το όχημά του λόγω μεγέθους δεν χωράει να κάνει πίσω, ο οδηγός της υποχρεώνεται να πατήσει επάνω στις σιδηροδρομικές γραμμές.

Στη συνέχεια κι αφού ισιώνει το όχημά του προσπαθεί να κάνει όπισθεν, όμως ο μπροστινός τροχός της νταλίκας μπλοκάρεται στις γραμμές του τραίνου.

Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, στο πλάνο εμφανίζεται με μεγάλη ταχεία με αποτέλεσμα να προκύψει η σφοδρή σύγκρουση του τραίνου με το φορτηγό.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι κατά στη στιγμή της σύγκρουσης το εμπόρευμα του φορτηγού πετιέται σε δυσθεώρατα ύψη.

Δείτε το  βίντεο

