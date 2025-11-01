Έλενα Μαυρίδου: «Η αποδοχή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο»

Η Έλενα Μαυρίδου και η Ιωάννα Παππά ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐδα Νέγκα το βράδυ της Παρασκευής (31/10). Η ηθοποιός και σκηνοθέτρια αναφέρθηκε στις ανθρώπινες σχέσεις, στο συστατικό της αγάπης και στην αποδοχή της συνύπαρξης.

«Νομίζω πως δεν υπάρχει συνταγή. Υπάρχει ο χρόνος και η αφοσίωση. Ο χρόνος, η αφοσίωση, η θέληση και η αποδοχή. Αυτά είναι κάποια πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν να υπάρξει μια σιωπή, ακόμα και σε ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, σε ανθρώπους που έχουν πολλά κοινά», είπε αρχικά η Έλενα Μαυρίδου.

Και πρόσθεσε: «Η αποδοχή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο. Χρειάζεται γνωριμία, αληθινή γνωριμία. Χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται αποδοχή, χρειάζεται αγάπη. Αυτό είναι συστατικό της αγάπης, που σημαίνει ότι αγαπάς πέρα από σένα. Έχει να κάνει με τον χρόνο».

