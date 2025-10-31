Με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ημίχρονο και όπλο την πιεστική άμυνα ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη με 62-58 στο ΣΕΦ επί της πρωτοπόρου της Ευρωλίγκα Χάποελ Τελ Αβίβ και βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-3 νίκες, υποχρεώνοντας παράλληλα την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη στη δεύτερη εφετινή ήττα της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: Σημαντική νίκη με οδηγό την άμυνα
