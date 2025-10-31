Οδηγός ισχυρίζεται ότι ένας μετεωρίτης προσέκρουσε στο παρμπρίζ του Tesla του – «Δεν έχουμε κάποια άλλη εξήγηση»

Ένας Αυστραλός οδηγός βίωσε ένα μυστήριο περιστατικό, που μοιάζει να βγήκε από ταινία επιστημονικής φαντασίας, όταν -σύμφωνα με τον ίδιο- ένας μετεωρίτης προσέκρουσε στο παρμπρίζ του ολοκαίνουργιου Tesla του.

Το περιστατικό έχει κινήσει το ενδιαφέρον επιστημόνων, καθώς, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη φορά που ένας μετεωρίτης χτυπά κινούμενο όχημα.

Ο Άντριου Μελβίλ-Σμιθ, κτηνίατρος στη Νότια Αυστραλία, οδηγούσε προς το σπίτι του έχοντας παραλάβει το ολοκαίνουργιο Tesla Model Y, όταν ένας δυνατός θόρυβος τον σταμάτησε απότομα.

«Νόμιζα ότι είχαμε συγκρουστεί», δήλωσε ο Δρ Μελβίλ-Σμιθ σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της κλινικής του. «Ήμουν σε σοκ – θυμάμαι να σκουπίζω θραύσματα γυαλιού από το πρόσωπό μου και να είμαι εντελώς αποπροσανατολισμένος».

Αρχικά δεν είχε καμία ιδέα τι προκάλεσε το ξαφνικό σοκ και άρχισε να υποψιάζεται μια… εξωγήινη αιτία όταν διαπίστωσε ότι το γυαλί του παρμπρίζ είχε λιώσει.

Ένας μετεωρίτης στο παρμπρίζ

Το περιστατικό συνέβη στις 21:00 τοπική ώρα στις 19 Οκτωβρίου, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Port Germein. Ο Μελβίλ-Σμιθ οδηγούσε τη νύχτα με 110 χλμ/ώρα, σε ήρεμο και καθαρό ουρανό, χωρίς βροχή ή κεραυνούς.

Ξαφνικά, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και το εσωτερικό του αυτοκινήτου γέμισε με λευκό καπνό και μυρωδιά καψίματος. Ο ίδιος κοίταξε γύρω του για οποιοδήποτε αντικείμενο που θα μπορούσε να προκαλέσει τη ζημιά, αλλά δεν υπήρχε κανένα ίχνος.

Ακόμη και οι κάμερες του Tesla δεν κατέγραψαν κάτι που να εξηγεί το συμβάν. Όταν σταμάτησε, ανακάλυψε έναν τεράστιο «κρατήρα» στο παρμπρίζ του, όπου το γυαλί φαινόταν να έχει λιώσει και να έχει υποχωρήσει προς τα μέσα, ενώ ήταν ακόμα ζεστό στην αφή.

Τι λένε οι ειδικοί

Αν και αρχικά φαινόταν απίθανο να έχει χτυπηθεί από μετεωρίτη, το γεγονός ότι το γυαλί αυτοκινήτων λιώνει στους περίπου 1.500°C έκανε τον Μελβίλ-Σμιθ να σκεφτεί σοβαρά το ενδεχόμενο. Τότε αποφάσισε να απευθυνθεί στους επιστήμονες του Μουσείου Νότιας Αυστραλίας.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι οι πιθανότητες ένας μετεωρίτης να χτυπήσει κάποιον ενώ οδηγεί είναι αδιανόητα μικρές. Το Μουσείο Νότιας Αυστραλίας ζήτησε πλέον πρόσβαση στο αυτοκίνητο για περαιτέρω έρευνα και, ενδεχομένως, για να ανακτήσει κάποια θραύσματα του αγνοούμενου μετεωρίτη.

Ο Κιέραν Μίνι, υπεύθυνος της Συλλογής Μετεωριτών και Ορυκτών του μουσείου, δήλωσε: «Η αρχική μου σκέψη ήταν, “όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αλήθεια”. Λαμβάνουμε πολλά αιτήματα για μετεωρίτες και τις περισσότερες φορές πρόκειται για βράχο από τη γη που “προσποιείται” καλά τον μετεωρίτη».

Ωστόσο, όπως και ο Μελβίλ-Σμιθ, το λιωμένο γυαλί τον έκανε να το ξανασκεφτεί: «Μόλις κοίταξα όλες τις λεπτομέρειες, το γυαλί του παρμπρίζ φαίνεται να έχει λιώσει λίγο, και οι ακρυλικές στρώσεις έχουν αποχρωματισμούς, σχεδόν σαν να έχουν καεί. Σίγουρα χτυπήθηκε από κάτι καυτό και δεν έχουμε κάποια άλλη καλή εξήγηση για το τι άλλο θα μπορούσε να ήταν».

Όταν αντικατασταθεί το παρμπρίζ, ο Μελβίλ-Σμιθ σκοπεύει να το παραδώσει στο μουσείο για περαιτέρω έρευνα. Αν η ανάλυση δείξει ότι όντως ένας μετεωρίτης ήταν υπεύθυνος, θα οργανωθεί έρευνα στο σημείο για να ανακτηθεί ο διαστημικός βράχος.

Ωστόσο, δεν είναι όλοι πεπεισμένοι ότι ένας μετεωρίτης έπεσε στο Tesla του κτηνίατρου.

Μέχρι στιγμής υπάρχει μόνο ένα καταγεγραμμένο περιστατικό ατόμου που χτυπήθηκε από μετεωρίτη, στις 20 Νοεμβρίου 1954, όταν η Αν Χότζες τραυματίστηκε στο πόδι από έναν μετεωρίτη, 4 κιλών, που έπεσε μέσα από την οροφή της.

Η έλλειψη άλλων περιστατικών υποδηλώνει ότι οι πιθανότητες είναι εξαιρετικά μικρές, ειδικά ενώ το όχημα κινείται. Επιπλέον, ο Μελβίλ-Σμιθ αναφέρει ότι δεν είδε κάποια «πύρινη σφαίρα» στον ουρανό, κάτι που θα δικαιολογούσε ένα τόσο μεγάλο θραύσμα.

Η Δρ Έλι Σάνσομ, από το Desert Fireball Network, δήλωσε στο IFLScience: «Έχω σοβαρές αμφιβολίες για την προέλευση ως διαστημικός βράχος. Δεν αποκλείω διαστημικά συντρίμμια, αλλά χωρίς να έχει φανεί πύρινη σφαίρα, απλώς δεν βγάζει νόημα».