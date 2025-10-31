Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 156 χλμ. την ώρα στην Περιφερειακή Υμηττού – Συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη 

Από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής συνελήφθη 58χρονος ημεδαπός, ο οποίος εντοπίστηκε βραδινές ώρες της Πέμπτης 30 Οκτωβρίου επί της Περιφερειακής Υμηττού, στην περιοχή της Παλλήνης, να κινείται με ταχύτητα 156 χλμ. την ώρα.

Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ότι ο 58χρονος κινούνταν με 156 χλμ./ώρα αντί του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 80 χλμ./ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού.

Σε σήμα των αστυνομικών για τροχονομικό έλεγχο, ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη, ενώ έπειτα από καταδίωξη ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Σε έλεγχο αλκοόλης διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, απείθεια, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και μη συμμόρφωση σε σήμα αστυνομικού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

