Σύνταγμα: Μικροί και μεγάλοι σε εξομοιωτές μαχητικών F-16 και F-35 – ΦΩΤΟ

Μία γερή δόση από την εκπαίδευση των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μικροί και μεγάλοι στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου το ΓΕΑ έχει εγκαταστήσει εξομοιωτές από F-16 και F-35, ανοίγοντας σειρά εκδηλώσεων, με αφορμή την γιορτή του Προστάτη Αρχάγγελου Μιχαήλ.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ξεκίνησε από σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», την λειτουργία του το εκθεσιακό περίπτερο στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulators) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και stands ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ τη διοργάνωση πλαισιώνει συναυλία της Μουσικής της ΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τόσο οι εξομοιωτές των F-16 όσο και των F-35 έχουν κατασκευαστεί 100% από ελληνικά χέρια.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό της ΠΑ και το κοινό.

Για τρεις ημέρες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να μπουν μες στους εξομοιωτές και να πάρουν μία γερή γεύση από την εκπαίδευση που ακολουθούν οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας.