Σύνταγμα: Μικροί και μεγάλοι σε εξομοιωτές μαχητικών F-16 και F-35 – ΦΩΤΟ

Χρήστος Μαζανίτης

πολιτική

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Μία γερή δόση από την εκπαίδευση των πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν τη δυνατότητα να πάρουν μικροί και μεγάλοι στον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, όπου το ΓΕΑ έχει εγκαταστήσει εξομοιωτές από F-16 και F-35, ανοίγοντας σειρά εκδηλώσεων, με αφορμή την γιορτή του Προστάτη Αρχάγγελου Μιχαήλ.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ξεκίνησε από σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σταθμού του Μετρό «Σύνταγμα», την λειτουργία του το εκθεσιακό περίπτερο στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), Αρχάγγελου Μιχαήλ.

Η έκθεση περιλαμβάνει προσομοιωτές πτήσεων (Flight Simulators) αεροσκαφών F-16 και F-35, συσκευές εικονικής πραγματικότητας (VR), καθώς και stands ενημέρωσης της Σχολής Ικάρων και της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται στατικά αεροπορικά εκθέματα, ενώ τη διοργάνωση πλαισιώνει συναυλία της Μουσικής της ΠΑ.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, τόσο οι εξομοιωτές των F-16 όσο και των F-35 έχουν κατασκευαστεί 100% από ελληνικά χέρια.

Τα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχο (Ι) Δημοσθένη Γρηγοριάδη, ο οποίος ξεναγήθηκε στους χώρους και συνομίλησε με το προσωπικό της ΠΑ και το κοινό.

Για τρεις ημέρες, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να μπουν μες στους εξομοιωτές και να πάρουν μία γερή γεύση από την εκπαίδευση που ακολουθούν οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Σύνταγμα, εξομοιωτές μαχητικών, F-16, F-35

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Οι εργαστηριακοί γιατροί κλείνουν τα εργαστήριά τους στις 7 Νοεμβρίου

Daily Express: Η Σάμος στους «απίθανους προορισμούς» της Ευρώπης που θα συνδέονται με τη Μ. Βρετανία το 2026- Οι λόγοι που ...

Επιτόκια: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία της ΤτΕ για δάνεια και καταθέσεις

Τεστ IQ για δυνατούς λύτες: Μπορεί να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 27 δευτερόλεπτα

Πώς να αντικαταστήσεις το μενού Έναρξης των Windows 11 με κάτι καλύτερο
περισσότερα
17:50 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Καταργήθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι δεν ...
17:21 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μαρινάκης: Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, αυτοί που έπαιρναν χρήματα που δεν έπρεπε – Δικαιολογημένες οι αγωνίες των αγροτών

«Οι μόνοι που ξεβολεύονται είναι οι μπαταχτσήδες, οι απατεώνες, αυτοί οι οποίοι έπαιρναν χρήμα...
16:42 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Φάμελλος: Μην τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης να κλείσει τα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ πριν την συζήτηση στη Βουλή

«Η υποκριτική κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη την ημέρα που κατέθεσε στη Βουλή νομοσχέδιο για την υ...
16:08 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Μητσοτάκης: Η ελληνική κυβέρνηση θα στέκεται πάντα δίπλα στο Ιερό Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης

Η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι αρωγός σας σε κάθε επίπεδο, τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργό...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς