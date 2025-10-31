ΗΠΑ: Πιθανή τρομοκρατική επίθεση απέτρεψε το FBI στο Μίσιγκαν – Πολλές συλλήψεις

ΗΠΑ: Πιθανή τρομοκρατική επίθεση απέτρεψε το FBI στο Μίσιγκαν – Πολλές συλλήψεις

Ο επικεφαλής του FBI, στις ΗΠΑ, δήλωσε σήμερα ότι η υπηρεσία του απέτρεψε μια “πιθανή τρομοκρατική επίθεση” που σχεδιάστηκε για να γίνει το Σαββατοκύριακο του Χάλογουιν, στο Μίσιγκαν.

“Σήμερα το πρωί, το FBI απέτρεψε πιθανή τρομοκρατική επίθεση και συνέλαβε αρκετά άτομα στο Μίσιγκαν ως ύποπτα για τον σχεδιασμό μιας βίαιης επίθεσης κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Χάλογουιν”, έγραψε ο Κας Πατέλ στην πλατφόρμα Χ.

 

Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής αστυνομίας ανέφερε ότι περισσότερα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν αργότερα. Σε δημοσίευσή της στο Facebook, η αστυνομία του Ντίαρμπορν δήλωσε ότι το FBI προχώρησε σε συλλήψεις νωρίς σήμερα το πρωί σε αυτή την πόλη στα προάστια του Ντιτρόιτ.

“Πρέπει να καθησυχάσουμε τους κατοίκους της πόλης μας: δεν υπάρχει επί του παρόντος καμιά απειλή για τον πληθυσμό”, διευκρίνισε.

«Χάρη στην άμεση δράση και τη στενή συνεργασία με τους τοπικούς μας εταίρους, μια πιθανή τρομοκρατική ενέργεια αποτράπηκε πριν προλάβει να πραγματοποιηθεί», δήλωσε ο Patel σε ανακοίνωσή του. «Η επαγρύπνηση του FBI απέτρεψε μια τραγωδία που θα μπορούσε να είχε συμβεί και, χάρη στην αφοσίωσή τους, το Μίσιγκαν θα έχει ένα ασφαλές και χαρούμενο Halloween».

Ένας εκπρόσωπος του τοπικού γραφείου του FBI στο Ντιτρόιτ δήλωσε στο CBS News ότι πράκτορες του FBI βρισκόταν στις πόλεις Ντίρμπορν και Ίνκστερ την Παρασκευή, «διεξάγοντας δραστηριότητες επιβολής του νόμου». Δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα, αλλά δήλωσαν ότι «δεν υπάρχει επί του παρόντος απειλή για τη δημόσια ασφάλεια».

Μια πηγή από τις αρχές επιβολής του νόμου δήλωσε στο CBS News ότι δύο έφηβοι συνελήφθησαν και άλλοι ανακρίνονται σε σχέση με την υποτιθέμενη αποτυχημένη επίθεση.

 

18:58 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

