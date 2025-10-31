Μεσσηνία: Ροτβάιλερ επιτέθηκε στον 76χρονο κηδεμόνα του – Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε τον σκύλο – ΒΙΝΤΕΟ-σοκ

Αναστάτωση προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία του Αγίου Φλώρου στη Μεσσηνία , όταν ένας 76χρονος δέχθηκε άγρια επίθεση από τον σκύλο του, ράτσας ροτβάιλερ.

Σύμφωνα με την best-tv.gr, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 1 το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο άνδρας δέχθηκε επίθεση από τον σκύλο, στον αύλειο χώρο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί στην περιοχή.

Μια γυναίκα κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας πως «σκύλος δάγκωνε άνθρωπο». Στον χώρο του καταστήματος μετέβη αρχικά ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου προσπάθησε ανεπιτυχώς να ακινητοποιήσει το ζώο, το οποίο συνέχισε την επίθεσή του στον 76χρονο.

Λίγο αργότερα στο σημείο έφθασαν αστυνομικοί, που επίσης κατέβαλαν προσπάθειες να απομακρύνουν τον σκύλο, ο οποίος επιτέθηκε στον άνδρα προκαλώντας του σοβαρά τραύματα. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας εκ των αστυνομικών, βλέποντας ότι η ζωή του 76χρονου -ιδιοκτήτη του καταστήματος και κηδεμόνα του σκύλου -ενδεχομένως να βρισκόταν σε κίνδυνο, πυροβόλησε προς το ζώο για να αποτρέψει τη συνέχιση της επίθεσης, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Ο 76χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας με πολλαπλά τραύματα στα χέρια, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Ο σκύλος βρισκόταν σε περιφραγμένο χώρο, ενώ το κατάστημα δεν ήταν σε λειτουργία. Το περιστατικό διερευνάται από το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

Δείτε βίντεο από την επίθεση