Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου: Καταργήθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου διαψεύδουν δημοσιεύματα, επισημαίνοντας ότι δεν ανανεώθηκε αλλά καταργήθηκε η δυνατότητα εργασίας παράνομων μεταναστών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι ανανεώθηκε αποκλειστικά και έως 31 Μαρτίου 2026, η δυνατότητα σύντομης και απλοποιημένης μετάκλησης, δηλαδή νόμιμης μετανάστευσης εργατών γης για απασχόληση μόνο στην αγροτική οικονομία, ουσιαστικά για την εξυπηρέτηση της τρέχουσας περισυλλογής ελαιοκάρπων.

«Συνεπώς όσοι θα έρθουν, θα έρθουν με νόμιμη μετάκληση. Όσοι παραμένουν χωρίς νόμιμα έγγραφα θα φυλακίζονται και θα επιστρέφουν», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου.

