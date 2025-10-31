Άγριο επεισόδιο στα ΚΤΕΛ Λάρισας – Έπεσε… ξύλο στα εκδοτήρια

Άγριος καβγάς ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10) στη Λάρισα, με δύο άνδρες να πιάνονται στα χέρια στα εκδοτήρια του Υπεραστικού ΚΤΕΛ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας onlarissa.gr, ένας νεαρός και ένας 60χρονος ξεκίνησαν καβγά παρουσία αρκετών άλλων ατόμων και έφτασαν στο σημείο να…παίξουν ξύλο, περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Ο μεγαλύτερος σε ηλικία άνδρας τραυματίστηκε και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από διασώστη του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο. Στην περιοχή μετέβη και περιπολικό της αστυνομίας μαζί με την ΟΠΚΕ.

