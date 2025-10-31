Δίκη Χρυσής Αυγής: Στις 12 Δεκεμβρίου η πρόταση της εισαγγελέως – «Πολιτική σκευωρία» είδε ο Λαγός, η γραπτή δήλωση Ρουπακιά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Στις 12 Δεκεμβρίου θα ανακοινωθεί η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων, όπου εκδικάζεται η υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής.

Με την απολογία του Γιάννη Λαγού, ολοκληρώθηκε σήμερα το στάδιο των απολογιών των κατηγορουμένων.

Ο πρώην ευρωβουλευτής και καταδικασμένος πρωτόδικα ως ένας εκ των διευθυντικών στελεχών της οργάνωσης έκανε λόγο για «πολιτική σκευωρία» δηλώνοντας ότι δεν αναμένει δικαίωση από την ελληνική Δικαιοσύνη. «Έρχομαι κατηγορούμενος, ο καταραμένος της γης, γιατί κανένα δικαίωμά μου δεν τηρήθηκε σε αυτή τη δίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι σκοπεύει να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ο Λαγός υποστήριξε ότι δεν υπήρχε «αρχηγικό μοντέλο» στη Χρυσή Αυγή, τονίζοντας πως η καταδίκη επτά στελεχών ως διευθυντών αποδεικνύει, κατά την άποψή του, ότι δεν ίσχυε η «ενός ανδρός αρχή». Όπως είπε, «Είμαι Έλληνας, εθνικιστής και πατριώτης, όχι πολιτικός άνδρας… Εκ των υστέρων, όσα συνέβησαν δεν άξιζαν».

Αναφερόμενος στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καμία γνώση των γεγονότων και υποστήριξε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής «εξαφανίστηκε». «Αν υπήρχαν τα βίντεο, θα έδειχναν την αλήθεια», είπε. Σχετικά με τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον τότε πυρηνάρχη της ΧΑ στη Νίκαια , Γιώργο Πατέλη, πριν τη δολοφονία, υποστήριξε ότι δεν θυμάται το περιεχόμενο, εκτιμώντας πως πιθανόν συζητούσαν για ομιλία του Νίκου Μιχαλολιάκου.

Για την επίθεση σε μέλη του ΠΑΜΕ, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει καμία εντολή δική μου». Ωστόσο, σε άλλο σημείο της απολογίας του ανέφερε: «Από το να δείρουν οι κομμουνιστές τους χρυσαυγίτες, προτιμούσα να δείρουν οι χρυσαυγίτες τους κομμουνιστές».

Η γραπτή δήλωση Ρουπακιά

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα με την ανάγνωση γραπτής δήλωσης του Γιώργου Ρουπακιά, του καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, ο οποίος δεν ήταν στο δικαστήριο.

Στο κείμενό του, ο Ρουπακιάς εξέφρασε μεταμέλεια, ζητώντας «ταπεινά συγγνώμη» για τον πόνο που προκάλεσε. «Μακάρι να μπορούσα να γυρίσω τον χρόνο πίσω», ανέφερε, ισχυριζόμενος πως το βράδυ της δολοφονίας «φοβήθηκε ότι κινδύνευε» και αντέδρασε «εν βρασμώ».

