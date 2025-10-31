Λούβρο: Οι ληστές αποπειράθηκαν να πουλήσουν στο Dark Web τα κοσμήματα, σύμφωνα με ισραηλινή ιστοσελίδα – Επί χρόνια εκτεθειμένο το μουσείο

Οι ληστές του Λούβρου προσπάθησαν να διαπραγματευτούν με ισραηλινή εταιρεία για την πώληση των κλεμμένων κοσμημάτων στο Dark Web, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής ιστοσελίδας Ynet.

Η ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group αναφέρει ότι το Λούβρο αγνόησε την πρόταση των ληστών για διαπραγμάτευση σχετικά με τα κλεμμένα κοσμήματα, ακόμη και αφού του έδειξε αποδείξεις. Οι κλέφτες ζήτησαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ η γαλλική αστυνομία συνέλαβε ακόμα 5 ακόμη υπόπτους, πάντως τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται, έγραψε η εβραϊκή ιστοσελίδα.

Δώδεκα ημέρες μετά την τολμηρή ληστεία κοσμημάτων στο Μουσείο του Λούβρου, η ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας δήλωσε ότι οι κλέφτες που ευθύνονται για τη ληστεία επικοινώνησαν μαζί της, προσφέροντας να διαπραγματευτούν, κρυφά, την πώληση των κλεμμένων κοσμημάτων μέσω του Σκοτεινού Διαδικτύου.

Η CGI Group, μια ισραηλινή εταιρεία security, δήλωσε ότι η διοίκηση του Λούβρου αγνόησε την προσφορά, ακόμη και αφού οι κλέφτες παρείχαν εμφανείς αποδείξεις ότι είχαν στην κατοχή τους μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα.

Ο Tzvika Naveh, διευθύνων σύμβουλος της CGI Group, δήλωσε ότι η εταιρεία έλαβε ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας της, πέντε ημέρες μετά τη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι εκπροσωπούσε τους κλέφτες. «Προσφέρθηκε να διαπραγματευτεί μαζί μας στο darknet για την αγορά των κλεμμένων αντικειμένων, περιορίζοντας την επαφή σε μόλις 24 ώρες», δήλωσε ο Naveh.

Η εταιρεία πραγματοποίησε μια σειρά από κρυπτογραφημένες συνομιλίες με τον εκπρόσωπο και έλαβε ενδείξεις ότι όντως κατείχε τουλάχιστον μερικά από τα κλεμμένα αντικείμενα, είπε ο Naveh.

«Ήταν σε φυγή και έπρεπε να ξεφορτωθούν γρήγορα τη λεία», πρόσθεσε. Η εταιρεία δήλωσε ότι διαβίβασε τις πληροφορίες στον πελάτη που την προσέλαβε, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη διοίκηση του Λούβρου. Ο Naveh επέκρινε το μουσείο για την έλλειψη ανταπόκρισης επί έξι ημέρες.

«Χάσαμε την αξιοπιστία μας απέναντι στους κλέφτες και το Λούβρο έχασε μια πραγματική ευκαιρία να ανακτήσει τα κοσμήματα», είπε. «Δυστυχώς, φαίνεται ότι το εγώ και η διστακτικότητα έπαιξαν ρόλο», είπε, σύμφωνα με το Ynet.

Ο Naveh είπε ότι είχε προειδοποιήσει μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Il Tempo, για συζητήσεις στο darknet που υποδείκνυαν σχέδια για ληστεία στο Λούβρο, με πιθανό στόχο τη «Μόνα Λίζα».

Το Μουσείο του Λούβρου αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση επαφή με την CGI Group. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μέσω του ιταλικού υποκαταστήματός της και ότι πιθανότατα είχε συμβληθεί με ασφαλιστική εταιρεία που συνεργάζεται με το μουσείο.

Εκτεθειμένο επί χρόνια το Λούβρο

Μια «χρόνια, διαρθρωτική υποτίμηση του κινδύνου διάρρηξης και κλοπής» άφησε το Λούβρο εκτεθειμένο για πάνω από 20 χρόνια στο είδος της ληστείας έγινε στο μουσείο αυτόν τον μήνα, δήλωσε την Παρασκευή, η Γαλλίδα υπουργός Πολιτισμού Ρασιντά Ντατί.

Κενά στην ασφάλεια επέτρεψαν τη θεαματική ληστεία που συνέβη στο Λούβρο την 19η Οκτωβρίου, όταν 4 ληστές εισήλθαν στην αίθουσα «Απόλλων» του μουσείου, όπου φυλάσσονται, μεταξύ άλλων, τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος και τα πήραν.

Σε προκαταρκτική έκθεση για τη ληστεία διαπιστώθηκε ανεπαρκής εξοπλισμός ασφαλείας, κακή οργάνωση και απαρχαιωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας του μουσείου, δήλωσε η Ντατί στο γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TF1.

«Οι συσκευές όπως είχαν εγκατασταθεί, ο συναγερμός και οι μηχανισμοί ασφαλείας όπως ήταν εγκαταστημένοι την ημέρα της κλοπής στο Μουσείο του Λούβρου, λειτούργησαν σωστά», αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποτραπεί η ληστεία, καθώς η ασφάλεια «δεν ήταν προτεραιότητα», είπε η υπουργός Πολιτισμού.

Όπως ανέφερε, το μουσείο θα εισάγει πρόσθετα μέτρα ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους, μεταξύ των οποίων συστήματα αντιδιαρρηκτικής προστασίας και προστατευτικά κιγκλιδώματα που δεν επιτρέπουν στα οχήματα να πλησιάσουν κοντά στους παρακείμενους δημόσιους δρόμους.

Η διευθύντρια του Λούβρου Λοράνς ντε Καρ δήλωσε σε γερουσιαστές την περασμένη εβδομάδα ότι υπέβαλε την παραίτησή της μετά τη ληστεία, αλλά η Ντατί δεν την έκανε δεκτή. Η ντε Καρ μίλησε για την «απογοήτευση και την έκπληξή» της για την κατάσταση του Λούβρου, του μουσείου με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο. Η ίδια είχε διατελέσει διευθύντρια και του Μουσείου Ορσέ.