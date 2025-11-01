38χρονος πατέρας μαχαιρώθηκε ενώ πήγαινε σε γιορτή για το Halloween – Σώθηκε χάρη σε ένα… αυτοκόλλητο δεινοσαύρου των παιδιών του

Μια οικογενειακή βόλτα σε εκδήλωση για το Halloween, στην Καλιφόρνια, μετατράπηκε σε εφιάλτη για τον 38χρονο Chris Davison, όταν ένας άγνωστος του επιτέθηκε βίαια. Οι γρήγορες και ψύχραιμες αντιδράσεις των δύο μικρών παιδιών του φαίνεται πως έσωσαν τη ζωή του, αναφέρει η New York Post.

Σύμφωνα με μια καμπάνια στο GoFundMe που δημιούργησε η οικογένειά του, ο Davison αναρρώνει από πολλαπλές μαχαιριές που δέχθηκε στις 17 Οκτωβρίου στη Ramona της Καλιφόρνια.

«Ένα δαιμονικό βλέμμα»

Η γυναίκα του περιέγραψε τη φρικτή εμπειρία στη σελίδα της πλατφόρμας: «Στις 17 Οκτωβρίου, οι ζωές μας άλλαξαν για πάντα. Ο σύζυγός μου, Chris, πήγαινε τα δύο μικρά μας παιδιά σε έναν κολοκυθότοπο όταν μια απρόκλητη πράξη βίας μετέτρεψε μια κανονική οικογενειακή έξοδο σε ζωντανό εφιάλτη».

Ο Davison οδηγούσε το αυτοκίνητό του, στο οποίο επέβαιναν η 6χρονη κόρη του και ο 8χρονος γιος του όταν συνέβη η επίθεση. Απέναντι του, ένα μαύρο όχημα τον ακολουθούσε για αρκετά χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο της κομητείας San Diego.

Όταν σταμάτησε για να δει τι συνέβαινε, ο οδηγός, που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Noah Kane, κατέβηκε, πλησίασε και του επιτέθηκε με μαχαίρι, επιβεβαίωσε η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνια στο FOX5/KUSI.

«Ούτε μια λέξη, μόνο ένα δαιμονικό βλέμμα είδα στα μάτια αυτού του άνδρα», είπε ο Davison στο 10News.

Οι ηρωικές πράξεις των παιδιών

Μετά τις πολλαπλές μαχαιριές μπροστά στα παιδιά του, ο Davison κατέρρευσε στο δρόμο. Παρά τον φόβο τους, και τα δύο παιδιά έσπευσαν αμέσως να βοηθήσουν.

Ο 8χρονος γιος του προσπάθησε πρώτα να σταματήσει την αιμορραγία με ένα αυτοκόλλητο δεινόσαυρου πριν βρει ένα καλώδιο φορτιστή για να το δέσει γύρω από μία από τις πληγές του πατέρα του.

Και τα δύο παιδιά χρησιμοποίησαν επίσης τα πουλόβερ τους για να βοηθήσουν στην αιμορραγία, ενώ η 6χρονη κόρη του κρεμόταν έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου φωνάζοντας για βοήθεια με το φόρεμα της πριγκίπισσας.

«Ο γιος μου φώναζε, “Μείνε ξύπνιος, μπαμπά. Μείνε ξύπνιος”», θυμάται ο Davison. Ένας κοντινός οικογενειακός φίλος που ακολουθούσε με μοτοσυκλέτα έφτασε λίγα λεπτά αργότερα, καθάρισε το αίμα από το τηλέφωνο του Davison και κάλεσε το 911.

Οι αρχές συνέλαβαν αργότερα τον Noah Kane για την επίθεση, σύμφωνα με το FOX5/KUSI. Ο Davison νοσηλεύτηκε με τραυματισμούς που δεν θεωρήθηκαν απειλητικοί για τη ζωή.

Η πιθανή αιτία της επίθεσης δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Η γυναίκα του είπε ότι η επιβίωση του συζύγου της ήταν «τίποτα λιγότερο από θαύμα». «Οι τραυματισμοί του ήταν σοβαροί, αλλά με κάποιο τρόπο δεν χτυπήθηκαν ζωτικά όργανα. Πιστεύουμε πραγματικά ότι ο Θεός ήταν μαζί του εκείνη την ημέρα», έγραψε. «Τώρα είναι στο σπίτι του και αναρρώνει, περιτριγυρισμένος από τους ανθρώπους που τον αγαπούν».