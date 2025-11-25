Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι σε Τζουμέρκα και Κέρκυρα – Αποκλεισμένοι δρόμοι λόγω κατολισθήσεων

Μεγάλες καταστροφές προκλήθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, της Κέρκυρας αλλά και της Θεσσαλίας εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τις συγκεκριμένες περιοχές.

Η μεγάλη ποσότητα νερού προκάλεσε κατολισθήσεις, προβλήματα στην υδροδότηση και στην ηλεκτροδότηση, ενώ η μεταφορά φερτών υλικών είχε σαν αποτέλεσμα χωριά να αποκλειστούν για ώρες και τα συνεργεία της τοπικής αυτοδιοίκησης να δίνουν αγώνα δρόμου και να καταβάλουν «τιτάνιες» προσπάθειες για να αποκαταστήσουν την πρόσβαση.

Προβλήματα σε Ήπειρο και Θεσσαλία

Ο δήμος Βορείων Τζουμέρκων ανακοίνωσε και ότι έχουν αποκατασταθεί τα προβλήματα στην υδροδότηση και την ηλεκτροδότηση και πλέον στα περισσότερα χωριά μπορεί κανείς να μεταβεί παρόλο που αρκετοί δρόμοι είναι ακόμα γεμάτοι με φερτά υλικά. Έχουν γίνει μεγάλες τιτάνιες προσπάθειες από τα συνεργεία όλο αυτό το διάστημα.

Στο χωριό Πράμαντα Τζουμέρκων κατολισθήσεις προκάλεσαν προβλήματα στον οικισμό με την κατάσταση να είναι αποκαρδιωτική. Το έδαφος στο κεντρικό πάρκινγκ να έχει παρουσιάσει καθίζηση μεγαλύτερη από δύο μέτρα, ενώ μεταξύ των άλλων προβλημάτων οικογενειακή επιχείρηση που απασχολεί 15 εργαζόμενους γέμισε με λάσπη ενώ ολόκληρος τοίχος υποχώρησε από τη σφοδρότητα του νερού.

Οι κάτοικοι έκαναν λόγο για 30-40 πόντους νερό κάτι που χαρακτηρίζουν πολύ για ορεινές περιοχές. Παρόμοια και η εικόνα στο Ματσούκι Τζουμέρκων καθώς ο δρόμος που οδηγεί στη κεντρική πλατεία καταστράφηκε. Η μεγάλη ποσότητα νερού παρέσυρε στο πέρασμα της άσφαλτο, φερτά υλικά και ό,τι άλλο υπήρχε.

Επίσης σύμφωνα με κατοίκους άτομα με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να μετακινηθούν μέχρι να αποκατασταθεί η πρόσβαση, ενώ η βροχή στην περιοχή δυνάμωσε ξανά το βράδυ της Τρίτης (25/11).

Στην Ήπειρο κομμάτι του δρόμου που οδηγούσε στο χωριό Ραφταναίοι Ιωαννίνων έχει βυθιστεί λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας. Η πρόσβαση προς το χωριό έχει αποκατασταθεί και πλέον έχει ανοίξει και μπορεί να περάσει κανείς από το γεφύρι της Πλάκας.

Στην περιοχή του Ασπροποτάμου Τρικάλων αποκλείστηκαν τα χωριά Στεφάνι και Κρανιά, καθώς πριν από τη διασταύρωση για το χωριό Δολιανά ο δρόμος καταστράφηκε ολοσχερώς, ωστόσο μετά από τιτάνιες προσπάθειες η πρόσβαση αποκαταστάθηκε. Η περιοχή είχε πληγεί και από την κακοκαιρία Daniel με αποτέλεσμα να προκληθούν περαιτέρω καταστροφές.

Καταστροφές στην Κέρκυρα

Στην Κέρκυρα στο χωριό Αφιώνας κατέρρευσαν τοίχοι με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν κάτοικοι. Σε κατάσταση σοκ, γυναίκα περιέγραψε στο ΕΡΤnews τη στιγμή που κατάλαβε ότι ο σύζυγός της θα μπορούσε να έχει καταπλακωθεί όταν κατέρρευσε τοιχίο από γειτονικό σπίτι με αποτέλεσμα να σπάσουν τον πλαϊνό τοίχο του σπιτιού στο σαλόνι την ώρα που έβλεπε τηλεόραση.

«Παίρνω τον φακό και κοιτάζω και κατάλαβα που είχε πέσει το τοιχίο του του γείτονα», είπε χαρακτηριστικά.

Το πώς σώθηκε περιέγραψε και ο σύζυγός της: «Ενστικτωδώς σηκώθηκα από τον καναπέ, σαν ρεύμα με χτύπησε ξέρω ‘γω, και γλύτωσα. Τα τούβλα που πέσανε από την κολόνα που ξεκολλήσανε, ήταν περίπου 30 εκατοστά από την πλάτη τη δική μου».

Πάνω από το σπίτι και δίπλα από το τοιχίο που κατέρρευσε, κρέμεται – κυριολεκτικά στον αέρα – μια δεξαμενή νερού. Ο κίνδυνος να σπάσουν τα υποστυλώματα με την επόμενη δυνατή νεροποντή, είναι ορατός. Αλλά το ζευγάρι αρνείται να εγκαταλείψει την οικία του.

Στους Αυλιώτες πολλοί δρόμοι έχουν διαβρωθεί μετά την τελευταία κακοκαιρία κι έχουν γίνει αδιάβατοι. Στο χωριό σύμφωνα με κατοίκους ζουν γύρω στις 10 με 15 οικογένειες, με τρεις ανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια.

Πολλοί δρόμοι στο χωριό παραμένουν μέχρι και σήμερα αποκλεισμένοι εξαιτίας των κατολισθήσεων. Συνεργεία της επιχείρησης ύδρευσης επιχειρούν να αποκαταστήσουν τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης, ο οποίος έσπασε από τα ορμητικά νερά, τις λάσπες και τις πέτρες, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς νερό οι περιοχές Αρίλας και Άγιος Στέφανος.

Οι άνθρωποι του Δήμου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε μέρα, κάθε ώρα ανακαλύπτουν κι από ένα καινούργιο πρόβλημα.

Προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν κυρίως με το οδικό δίκτυο αλλά και με περιοχές που υπάρχει ένας κίνδυνος, ίσως για κάποια σπίτια. Άλλες περιοχές που κάποιες συνοικίες μπορεί να μην έχουν νερό ή ρεύμα. Για παράδειγμα, στο χωριό Αυλιώτες επιχειρούσαν οι άνθρωποι του ΔΕΔΔΗΕ να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση σε ένα σημείο του χωριού όπου έχει καταρρεύσει ένα καλώδιο, είναι όμως αδιάβατος ο χώρος που θα πρέπει να πάνε για να το αντικαταστήσουν

Οι κάτοικοι στις πληγείσες περιοχές φοβούνται ότι με μία νέα σφοδρή νεροποντή, θα υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες ζημιές.