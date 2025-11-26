Κακοκαιρία Adel: Σε «red alert» η χώρα από σήμερα για 48 ώρες – Οι χάρτες με τις «κόκκινες» περιοχές

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας «Adel» που πλήττει ήδη διάφορες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα (26/11), έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό οι Αρχές, κυρίως στην δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η κακοκαιρία φαίνεται πως θα επιμείνει για 4 ημέρες, με τις πιο δύσκολες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση του καιρού αναμένεται κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας από τα βορειοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται και από την Παρασκευή, σχετικά με τις οποίες θα ακολουθήσουν επικαιροποιημένες ανακοινώσεις.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Την Πέμπτη, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Στον παρακάτω προγνωστικό χάρτη παρουσιάζεται το αθροιστικό ύψος βροχής που αναμένεται από την Τρίτη 25/11 έως και το πέρας της Πέμπτης 27/11.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς τονίζει ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί μεταβατικό στάδιο πριν την κορύφωση της κακοκαιρίας, με το δυτικό τόξο της χώρας (Ιόνιο–Ήπειρος–Δυτική Ελλάδα) να δέχεται τις μεγαλύτερες εντάσεις. Από το απόγευμα, η δραστηριότητα των φαινομένων θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ προς τη νύχτα θα επεκταθούν στη βόρεια Ελλάδα.

Η Πέμπτη (27 Νοεμβρίου) θα είναι, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, η πιο δύσκολη ημέρα. Το σύστημα «Adel» θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα θα επηρεαστούν:

τα νησιά του Ιονίου ,

, η Ήπειρος ,

, η δυτική και κεντρική Στερεά ,

, η δυτική και νότια Πελοπόννησος ,

, η κεντρική και ανατολική Μακεδονία ,

, η Θράκη ,

, το ανατολικό Αιγαίο ,

, τα Δωδεκάνησα ,

, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, φτάνοντας κατά τόπους τα 7 μποφόρ και πιθανώς τα 8 μποφόρ στο Θρακικό, ενώ το ύψος του υετού θα είναι ιδιαίτερα υψηλό στις ήδη επιβαρυμένες περιοχές.

Ισχυρά φαινόμενα και την Παρασκευή

Την Παρασκευή (28 Νοεμβρίου) τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Στη δυτική Ελλάδα οι ισχυρές καταιγίδες θα επιμείνουν ως νωρίς το πρωί, ενώ στη συνέχεια έντονες βροχές θα πλήξουν τη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, με επίκεντρο τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της Ηπείρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Δυτικής Στερεάς. Οι νοτιάδες θα πνέουν 3–6 μποφόρ και στα πελάγη 7, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει ελαφρά.

⚠️⚠️ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

✅Η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που… pic.twitter.com/1iGnvRpnPQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές

Σύμφωνα με χάρτες που δημοσιεύει ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σήμερα, Τετάρτη, οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο» είναι:

«”Δυναμώνουν ώρα με την ώρα οι βροχές… Σε Red allert από σήμερα το βράδυ η χώρα για 48 ώρες…”. Ακολουθούν χάρτες με τις υποψήφιες περιοχές για προβλήματα.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή οι πιο δύσκολες ημέρες» έγραψε σε ανάρτησή του.

Απαιτείται αυξημένη προσοχή στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Από την πλευρά του ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει την ανάγκη προσοχής εκτός απο τα δυτική Ελλάδα και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από σήμερα έως και το πρωί του Σαββάτου.

«Προσοχή (εκτός απο τα δυτική Ελλάδα) και στους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης!!!

Κρίνω απαραίτητο να υπογραμμίσω ότι αυξημένη προσοχή απαιτείται και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη από απόψε το βράδυ, Τετάρτη έως και το Σάββατο το πρωί!

Με βάση τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα των παγκόσμιων αριθμητικών μοντέλων για το διάστημα από τις νυχτερινές ώρες της Τετάρτης (απόψε) έως και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου προκύπτει σαφές σήμα για εκτεταμένο και επίμονο επεισόδιο βροχών σε αρκετούς Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Τα προγνωστικά μοντέλα συγκλίνουν σε ζώνη με τη μεγαλύτερη ένταση και διάρκεια φαινομένων που εκτείνεται από τον ορεινό όγκο πάνω από τη Ξάνθη και την ορεινή Ροδόπη προς τα ορεινά των Δήμων Δράμας Παρανεστίου και Παγγαίου.

Σε γειτονικές ημιορεινές και πεδινές ζώνες των Δήμων Ξάνθης, Νέστου, Καβάλας, Μύκης και Ιάσμου αναμένονται επίσης παρατεταμένες βροχοπτώσεις ενώ στα παράκτια τμήματα και στους Δήμους Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών, Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης τα μοντέλα δίνουν γενικά φαινόμενα με μικρότερη ένταση αλλά με κατά τόπους σημαντικές εξάρσεις στις πιο εκτεθειμένες περιοχές.

Η επανάληψη των φαινομένων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για αιφνίδιες πλημμύρες και υπερχειλίσεις σε μικρά ρέματα και χειμάρρους που κατεβαίνουν από τους ορεινούς όγκους των Δήμων Μύκης Παρανεστίου Ξάνθης Νέστου και Παγγαίου προς τις πεδινές ζώνες των ίδιων Δήμων καθώς και κατά μήκος ποταμών με γνωστό ιστορικό πλημμυρών. Η παρατεταμένη διάρκεια των φαινομένων σε συνδυασμό με τις μεγάλες κλίσεις αυξάνει τον κίνδυνο για κατολισθήσεις καταπτώσεις βράχων και διαβρώσεις πρανών στο ορεινό και ημιορεινό οδικό δίκτυο ιδίως στους Δήμους Νέστου, Ξάνθης, Μύκης, Παρανεστίου, Δράμας, Παγγαίου και Καβάλας αλλά και σε τμήματα των Δήμων Ιάσμου, Κομοτηνής, Μαρωνείας, Σαπών και Σαμοθράκης.

Σε αστικά κέντρα χαμηλού υψομέτρου Καβάλα Ξάνθη Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη δεν αποκλείονται επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά επεισόδια από υπερφόρτωση του δικτύου αποχέτευσης ιδιαίτερα αν σημειωθούν πιο έντονες βροχοπτώσεις σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Η ακριβής θέση της ζώνης με την εντονότερη δραστηριότητα μπορεί να μετακινηθεί κατά 20 έως 30 χιλιόμετρα δυτικότερα ή ανατολικότερα ανάλογα με την πορεία του συστήματος όμως σε όλα τα σενάρια οι Δήμοι Ξάνθης Νέστου Καβάλας Παγγαίου Παρανεστίου και Μύκης παραμένουν στο επίκεντρο. Με βάση τα παραπάνω θα είχε επιχειρησιακή αξία να αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες το ενδεχόμενο ενίσχυσης της ετοιμότητας σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα με έμφαση στον έγκαιρο καθαρισμό ρεμάτων και φρεατίων στην ενίσχυση της επιτήρησης σε ευαίσθητα τμήματα του οδικού δικτύου και στην έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών που κατοικούν κοντά σε κοίτες ρεμάτων ή σε περιοχές με γνωστό ιστορικό πλημμυρών και κατολισθήσεων.

Σε αυτό το σημείο να σας ενημερώσω ότι τα πλήρη και αναλυτικά δελτία καιρού αναρτώνται στο επίσημο κανάλι μου στο YouTube Sakis Arnaoutoglou Weather (σήμερα το πιο πρόσφατο είναι δύο αναρτήσεις πιο κάτω)

Με εκτίμηση

Σάκης Αρναούτογλου

Ευρωβουλευτής και πρώην Αναπληρωτής Γραμματέας του Τομέα Πολιτικής Προστασίας ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ».

Θα επηρεαστεί και η Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η χώρα θα βρίσκεται υπό την επίδραση του βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα προκαλέσει διαδοχικές βροχοπτώσεις και σημαντική αστάθεια. Προειδοποιεί πως υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων, ενώ η Αττική και η Θεσσαλονίκη αναμένεται να επηρεαστούν από έντονες καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κ. Καλλιάνου, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής αναμένεται στο Ιόνιο (200–250 mm), στην Ήπειρο (150–170 mm), στη δυτική και νότια Πελοπόννησο (160–180 mm), στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (200–250 mm) και στο Ανατολικό Αιγαίο (200–220 mm). Στην Αττική, το ύψος της βροχής θα φτάσει τα 70–90 mm, ενώ στη Θεσσαλονίκη τα 100–120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ο μετεωρολόγος σημειώνει ότι τα παραπάνω αποτελούν πρώτες εκτιμήσεις βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων και ενδέχεται να υπάρξουν αποκλίσεις, καθώς τα μοντέλα αναπροσαρμόζονται συνεχώς. Ωστόσο, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση και επαγρύπνηση από τον κρατικό μηχανισμό.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος πλημμυρών στις εξής περιοχές: Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία, Χαλκιδική, Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ροδόπη, Χίος, Σάμος, Ικαρία, Κως, Χανιά, Αττική και Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Καλλιάνος υπογραμμίζει ότι, παρότι η πιθανότητα είναι μικρότερη για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, παραμένει υπαρκτή.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο, από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο και από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και στα νότια τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί), την Ήπειρο και από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στη νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 και στη νότια Εύβοια 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και από το απόγευμα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο ανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν βροχές και από αργά το απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι βροχές θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27-11-2025

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου τη νύχτα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο νότιο Ιόνιο και το Αιγαίο τοπικά 7 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό πιθανώς 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 17 με 19 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 19 με 21 και στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-11-2025

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της δυτικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και νότια 5 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 29-11-2025

Άστατος καιρός με νεφώσεις παροδικά αυξημένες και τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-11-2025