Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Στις 10:30 οι ανακοινώσεις

Συνέντευξη Τύπου θα παραχωρήσει σε λίγη ώρα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από κοινού με όλους τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως θα παρουσιαστεί πλαίσιο συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Με την οριστικοποίηση των μέτρων θα παρουσιαστεί και ο οδικός χάρτης εφαρμογής τους, αρχής γενομένης από το 2026.

Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 10:30 π.μ. στο κτήριο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.