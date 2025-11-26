Euroleague: Διπλό στο Βελιγράδι θέλει σήμερα ο Ολυμπιακός – Η ώρα του αγώνα

Στην «Beograd Arena» του Βελιγραδίου, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, αγωνίζεται την Τετάρτη (26/11), στις 20:30 ο Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Έχοντας αφήσει πίσω του, την κακή παρένθεση της ήττας στο Μιλάνο από την «αποδεκατισμένη» Αρμάνι για την 11η αγωνιστική, με ομαδική προσπάθεια επέστρεψε στις νίκες κόντρα στην Παρί στο ΣΕΦ την περασμένη Παρασκευή (21/11) και τώρα θέλει να κάνει το 9-4.

Ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί με τον Ερυθρό Αστέρα και με τον Παναθηναϊκό (με 8-4 έκαστος), μόλις μία νίκη πίσω από την πρωτοπόρο Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη.

Η υπόθεση νίκη και η όσον το δυνατόν μεγαλύτερη διαφορά πόντων αποτελεί το διακύβευμα και για τις δύο ομάδες, σε περίπτωση ισοβαθμίας πριν την έναρξη των πλέι οφ, καθώς αμφότερες στόχο έχουν να τερματίσουν στην πρώτη τετράδα της κανονικής περιόδου.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξαναβρήκε τον… παλιό καλό εαυτό του σημειώνοντας 18 πόντους (ρεκόρ σεζόν) απέναντι στην Παρί, ενώ το ευχάριστο είναι πως ο Σέιμπεν Λι, απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή (23/11) έδειξε ένα άλλο πρόσωπο… σαφώς βελτιωμένο.

Ήταν ο ηγέτης του Ολυμπιακού, με 24 πόντους και 6 ασίστ… κάτι που ίσως κάνει τον τεχνικό της ομάδας του Πειραιά, Γιώργο Μπαρτζώκα, να τον εμπιστευθεί περισσότερο και να του δώσει χρόνο συμμετοχής απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, κάτι που δεν συνέβη με την Παρί, όταν ο Λι και ο Κώστας Αντετοκούνμπο δεν… πάτησαν στο παρκέ.

Ο Ερυθρός Αστέρας, μετά τις δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές της σεζόν και την αντικατάσταση του Γιάννη Σφαιρόπουλου με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία είχε νικηφόρο σερί 10-0, στο οποίο έβαλε τέλος μόλις στην προηγούμενη αγωνιστική (12η) η Βαλένθια.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ αποτελεί νούμερο ένα κίνδυνο για τον Ολυμπιακό, με 14,4 πόντους και 6,6 ασίστ μέσο όρο στα 12 ματς. Ο Τζόρνταν Ενβόρα αποτελεί επίσης κίνδυνο μετά την επιστροφή του και έχει 18,9 πόντους στα 7 ματς που έχει πατήσει παρκέ στη Euroleague αυτή τη σεζόν. Ο Λιθουανός διεθνής σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας θα βρεθεί απέναντι από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ντόντα Χολ.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε απόσταση ανάσας… τόσο όσον αφορά στην παραγωγικότητα όσο και στους πόντους που δέχονται.

Ο Ερυθρός Αστέρας σημειώνει 86,5 πόντους και δέχεται 81,5, ενώ ο Ολυμπιακός έχει παραγωγικότητα 86,9 πόντους και δέχεται 81 πόντους μέσο όρο. Σε όλους τους στατιστικούς τομείς, οι «ερυθρόλευκοι» της Ελλάδας και οι «ερυθρόλευκοι» της Σερβίας… πάνε χέρι-χέρι και αυτό υποδεικνύει πως ο νικητής θα κριθεί στις λεπτομέρειες.

13η Αγωνιστική (25-26/11)

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου

Παναθηναϊκός-Παρτιζάν (Σερβία) 91-69

Ντουμπάι (ΗΑΕ)-Παρί (Γαλλία) 90-89

Φενερμπαχτσέ (Τουρκία)-Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 66-64

Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 74-75

Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 82-67

Βαλένθια (Ισπανία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 90-67

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Ολυμπιακός 20:30

Μονακό (Μονακό)-Αναντολού Εφές (Τουρκία)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Βιλερμπάν (Γαλλία)

Βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 9-4 Παναθηναϊκός 9-4 Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 8-4 Ολυμπιακός 8-4 Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 8-5 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 8-5 Βαλένθια (Ισπανία) 8-5 Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 7-5 Μονακό (Μονακό) 7-5 Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 7-6 Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 6-6 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία) 6-7 Ντουμπάι (ΗΑΕ) 6-7 Αναντολού Εφές (Τουρκία) 5-7 Παρί (Γαλλία) 5-8 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 5-8 Παρτιζάν (Σερβία) 4-9 Μπασκόνια (Ισπανία) 4-9 Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 3-9 Βιλερμπάν (Γαλλία) 3-9

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ