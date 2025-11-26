Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Enikos Newsroom

κοινωνία

ιερέας

Ιερέας καταγγέλθηκε από πέντε ανήλικα αγόρια για σεξουαλική παρενόχληση και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, στη Θεσσαλονίκη.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για 47χρονο που λειτουργεί σε χωριό του νομού Θεσσαλονίκης, όπου καταγγέλθηκε πως έγιναν οι πράξεις τον περασμένο Αύγουστο. «Προσποιούμενος σωματικούς πόνους και εκμεταλλευόμενος τις αγνές προθέσεις των παθόντων, προέβαινε τόσο με χειρονομίες όσο και λεκτικά, σε πράξεις που προσέβαλαν τη γενετήσια αξιοπρέπειά τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τα ανήλικα, ηλικίας από 12 έως 15 ετών, απευθύνθηκαν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και ακολούθησε έρευνα από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης. Όπως ανέφεραν κατά την εξέτασή τους από ειδικούς, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν -ανάλογα με την περίπτωση- σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο) και σε σπίτι.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του 47χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικές συσκευές, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή εξέταση.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

