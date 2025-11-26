ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική η Πόπη Σεμερτζίδου – Δείτε live Enikos Newsroom 09:52, Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 κοινωνία Η Πόπη Σεμερτζίδου βρίσκεται ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δείτε live ΒΟΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΟΠΕΚΕΠΕ Μοιράσου το: Ένα… πουλί «υπεύθυνο» για την πρωινή διακοπή ρεύματος στη Λάρισα – Επανήλθε η ηλεκτροδότηση MadWalk 2025: Ανατροπή της τελευταίας στιγμής με τη συμμετοχή της Δήμητρας Ματσούκα – Η Ρία Ελληνίδου στη θέση της Βόλος: Άρπαξαν τηλεοράσεις και υπολογιστές από αποθήκη του νοσοκομείου – Ερωτήματα για τα μέτρα φύλαξης σχολίασε κι εσύ (0 σχόλια) Ακολουθήστε το enikos.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο στο enikos.gr Ειδήσεις Ροή Ειδήσεων 21 λεπτά πριν Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Δείτε Live τις επίσημες ανακοινώσεις 45 λεπτά πριν Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Σεμερτζίδου: «Έπρεπε να πάρω άδεια για να οδηγήσω το αυτοκίνητο του συντρόφου μου;» 7 λεπτά πριν Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό 25 λεπτά πριν Σαλαμίνα: Στον εισαγγελέα η νύφη της 75χρονης για την άγρια δολοφονία – Τα λάθη που την πρόδωσαν 48 λεπτά πριν Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε 1 ώρα πριν Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται» 3 ώρες πριν Γιατί αυτός ο Φαραώ θάφτηκε σε τάφο άλλου βασιλιά; – Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν… μια βασιλική συγκάλυψη 2 ώρες πριν Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη» 5 ώρες πριν Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις το γαλλικό κλειδί σε 7 δευτερόλεπτα 1 ημέρα πριν Η HELLENiQ ENERGY έτρεξε στον «Καλό Αγώνα» – Η ενέργεια που ενώνει 2 ημέρες πριν «Χτίστε» καθημερινές στιγμές στο σπίτι σας χωρίς περιττές έγνοιες 2 ημέρες πριν Black Friday προσφορές και προτάσεις σε COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟ 2 ημέρες πριν Επίδομα 250 ευρώ: Δείτε εδώ αν το δικαιούστε 6 λεπτά πριν Γιατί κάποιοι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς επιβεβαίωση; – Η απάντηση ίσως κρύβεται σε 7 εμπειρίες που είχαν σε παιδική ηλικία 7 λεπτά πριν Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί κάτοικοι έχουν εγκλωβιστεί – Συγκλονιστικές εικόνες με τις φλόγες να υψώνονται στον ουρανό 13 λεπτά πριν Κασσελάκης για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία δεν έχουμε ξαναδεί» 21 λεπτά πριν Champions League: Με «όπλο» τη δύναμη της έδρας ο Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ – Οι πιθανές 11αδες 21 λεπτά πριν Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Δείτε Live τις επίσημες ανακοινώσεις ENIKOS NETWORK Βράβευση της Θεραπευτικής Κλινικής του ΕΚΠΑ για το ερευνητικό έργο 90 χρόνων Αργή επούλωση πληγών και άλλα 4 σημάδια που μπορεί να είναι συμπτώματα διαβήτη Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις Εκατομμύρια διαδικτυακές ταυτότητες έχουν κλαπεί – Μάθετε αν βρίσκεστε σε κίνδυνο; Σερ Μπέντζαμιν Σλέιντ: Ο 79χρονος αριστοκράτης που ψάχνει σύζυγο «20 χρόνια νεότερη» με αυστηρούς κανόνες περισσότερα 10:40 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Σαλαμίνα: Στον εισαγγελέα η νύφη της 75χρονης για την άγρια δολοφονία – Τα λάθη που την πρόδωσαν Στον Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά για να τις απαγγελθούν κατηγορίες οδηγήθηκε το πρωί της Τετ... 09:49 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Ένα… πουλί «υπεύθυνο» για την πρωινή διακοπή ρεύματος στη Λάρισα – Επανήλθε η ηλεκτροδότηση Ένα πουλί που κάθισε στους ζυγούς στον κεντρικό μετασχηματιστή στη συνοικία της Φιλιππούπολης ... 07:53 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Κίνηση: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα, μποτιλιάρισμα στην Κηφισίας – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα Ακόμη ένα δύσκολο πρωινό στους κεντρικούς άξονες της Αττικής, όπου η κίνηση είναι ήδη ιδιαίτερ... 07:14 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 Καιρός: Η κακοκαιρία «Adel» φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Σε κλοιό έντονης κακοκαιρίας βρίσκεται η χώρα, καθώς το καιρικό σύστημα «Adel» φέρνει ισχυρές ... ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6 λεπτά πριν Γιατί κάποιοι άνθρωποι αναζητούν διαρκώς... 7 λεπτά πριν Φωτιά σε ουρανοξύστη του Χονγκ Κονγκ: Αρκετοί... 13 λεπτά πριν Κασσελάκης για Τσίπρα: «Τέτοια πολιτική αυτοκτονία... 21 λεπτά πριν Champions League: Με «όπλο» τη δύναμη της έδρας ο Ολυμπιακός... 21 λεπτά πριν Συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις – Δείτε Live τις... 25 λεπτά πριν Σαλαμίνα: Στον εισαγγελέα η νύφη της 75χρονης για την... 30 λεπτά πριν Βίντεο: Αποσκευές επιβατών έπεσαν στη θάλασσα κατά τη... 36 λεπτά πριν Euroleague: Διπλό στο Βελιγράδι θέλει σήμερα ο Ολυμπιακός... 43 λεπτά πριν Κακοκαιρία Adel: Σε «red alert» η χώρα από σήμερα για 48 ώρες... Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Ποια ταμεία πιστώνουν σήμερα τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς Συλλογικές συμβάσεις εργασίας: Ιστορική συμφωνία για την επαναφορά τους – Στις 10.30 π.μ οι ανακοινώσεις Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης της ΔΥΠΑ για προσλήψεις 1.300 ανέργων: Σήμερα λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων-Ποιους αφορά Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας στον e-ΕΦΚΑ για το 2026: Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα και τι πρέπει να γνωρίζετε για τις νέες εισφορές Ενοίκια: Πόσο έχουν αυξηθεί τα δηλωθέντα μισθώματα – Από πότε είναι υποχρεωτική η καταβολή μέσω τραπεζών MUST READ Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται» Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»