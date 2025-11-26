Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε μετρό και τραμ – Ποιες ώρες δεν θα λειτουργήσουν

Έκτακτη στάση εργασίας σε μετρό και σε τραμ ανακοίνωσε σήμερα (26/11) η ΣΤΑΣΥ.

«Σας ενημερώνουμε, πως σήμερα Τετάρτη 26/11 θα πραγματοποιηθεί έκτακτη στάση εργασίας από τις 12:00 ως τις 18:00 στις Γραμμές 1 (Κηφισιά – Πειραιάς), 2 και 3 του μετρό και στο τραμ», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

Παράλληλα, ένας εργαζόμενος της ΣΤΑΣΥ έχασε νωρίτερα σήμερα το πρωί την ζωή του, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση του Πειραιά.

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ»