Κρεμλίνο: Το σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία χρειάζεται ανάλυση – «Υπάρχουν ορισμένα θετικά σημεία»

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι το πιο πρόσφατο σχέδιο ειρήνης των ΗΠΑ για την Ουκρανία απαιτεί «σοβαρή ανάλυση» και δεν συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σε συνάντηση στο Άμπου Ντάμπι αυτή την εβδομάδα, μεταδίδει το Reuters.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι εκπρόσωποι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών βρέθηκαν στην πόλη του Κόλπου για να συναντηθούν με Ουκρανούς ομολόγους τους και να συζητήσουν «πολύ ευαίσθητα ζητήματα», συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών κρατουμένων.

«Όχι, το σχέδιο ειρήνης δεν συζητήθηκε στο Άμπου Ντάμπι. Το σχέδιο ειρήνης δεν έχει ακόμη συζητηθεί λεπτομερώς με κανέναν», είπε ο Ουσάκοφ στον Ρώσο δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης.

«Το είδαμε, μας το παρέδωσαν, αλλά δεν υπήρξαν ακόμη συζητήσεις». Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι οι προτάσεις απαιτούν «πραγματικά σοβαρή ανάλυση, σοβαρή συζήτηση».

«Ορισμένες πτυχές μπορούν να θεωρηθούν θετικές, αλλά πολλές απαιτούν εξειδικευμένη συζήτηση μεταξύ εμπειρογνωμόνων», σημείωσε.

Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Sky News, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε την Ευρώπη για «εκστρατείες παραπληροφόρησης». Ο Ουσάκοφ είχε προηγουμένως σχολιάσει σχετικά με ένα δημοσίευμα που αποκάλυπτε συνομιλία του με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, κατηγόρησε τους ευρωπαίους ηγέτες και τα μέσα ενημέρωσης ότι προσπαθούν να «διαταράξουν τη δυνατότητα πολιτικής και διπλωματικής επίλυσης».