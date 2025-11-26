Φον ντερ Λάιεν: «Αν υπομονεύσουμε τα σύνορα, ανοίγουμε τον δρόμο για νέους πολέμους» – Ο οδικός χάρτης της ΕΕ για ειρήνη στην Ουκρανία

«Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων, ανοίγουμε την πόρτα για περισσότερους πολέμους αύριο», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαικής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κατά την ομιλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο, με θέμα το προτεινόμενο σχέδιο για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

«Πιστεύω ότι τώρα έχουμε ένα σημείο εκκίνησης», είπε η Φον ντερ Λάιεν σχετικά με τις διαπραγματευτικές προσπάθειες που γίνονται για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Χαιρέτισε τις προσπάθειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και τόνισε ότι «είναι σημαντικό που ξεκινάει η διαπραγμάτευση πάνω σε ένα πραγματικό κείμενο». Πρόσθεσε, όμως, ότι «χρειάζεται πολύ περισσότερη προσπάθεια».

Οι βασικές αρχές της ΕΕ

Η Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε τις «βασικές αρχές» για την ΕΕ, καθώς συνεργάζεται με την Ουκρανία, τις ΗΠΑ και τον «Συνασπισμό των Προθύμων» για «μια πορεία προς τα εμπρός».

Όπως είπε, η πρώτη προτεραιότητα είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να προσφέρει μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και να διασφαλίζει πραγματική ασφάλεια για την Ουκρανία και την Ευρώπη.

«Ως κυρίαρχο έθνος, δεν μπορεί να υπάρξει κανένας περιορισμός για τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας που θα μας αφήσει ευάλωτους σε μελλοντικές επιθέσεις και αυτό αφορά τόσο την αποτροπή όσο και την ασφάλεια της Ευρώπης. Η ασφάλεια της Ουκρανίας είναι η ασφάλεια της Ευρώπης», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται «ισχυρές, μακροπρόθεσμες και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας», ως μέρος ενός ευρύτερου πακέτου για την αποτροπή τυχόν μελλοντικών επιθέσεων από τη Ρωσία.

Δεύτερη προτεραιότητα για την Ευρώπη είναι η υπεράσπιση της κυριαρχίας της Ουκρανίας. Όπως είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, «η νοοτροπία της Ρωσίας δεν έχει αλλάξει από την εποχή της Γιάλτας». Επομένως, τόνισε, «πρέπει να είμαστε σαφείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής διάσπαση ενός κυρίαρχου ευρωπαϊκού έθνους. Τα σύνορα δεν μπορούν να αλλάξουν με τη βία. Αν σήμερα νομιμοποιήσουμε και επισημοποιήσουμε την υπονόμευση των συνόρων – ανοίγουμε τις πόρτες για περισσότερους πολέμους αύριο».

Συνεχίζοντας, η Φον ντερ Λάιεν ανέφερε ότι η Ουκρανία, ως κυρίαρχο κράτος, μπορεί να επιλέξει το δικό της μέλλον και έχει επιλέξει ένα ευρωπαϊκό πεπρωμένο. «Το μέλλον της Ουκρανίας βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και «πρόκειται για ένα βασικό και ουσιαστικό μέρος οποιουδήποτε πλαισίου εγγύησης ασφάλειας», πρόσθεσε.

Τρίτη προτεραιότητα είναι η διασφάλιση των οικονομικών αναγκών της Ουκρανίας, προκειμένου να μπορεί να αμύνεται, είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής.

«Δεν βλέπω ένα σενάριο στο οποίο οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν μόνοι τους τον λογαριασμό», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «η Επιτροπή είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νομικό κείμενο για τη χρήση των ακινητοποιημένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην ΕΕ».

Τέταρτον, «όποιος και αν είναι ο σχεδιασμός μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συνθήκης, είναι σαφές ότι το μεγάλο μέρος της εφαρμογής της θα εξαρτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ» είπε η Πρόεδρος της Επιτροπής, λέγοντας ότι «τίποτα δεν μπορεί να γίνει για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Τίποτα για την Ευρώπη χωρίς την Ευρώπη. Τίποτα για το ΝΑΤΟ χωρίς το ΝΑΤΟ».

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν αναφέρθηκε στην ανάγκη να επιστραφούν τα απαχθέντα παιδιά της Ουκρανίας από τη Ρωσία. «Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες αγόρια και κορίτσια των οποίων η μοίρα είναι άγνωστη. Παγιδευμένα στη Ρωσία», είπε , τονίζοντας ότι η Ευρώπη δεν θα εγκαταλείψει την προσπάθεια να φέρει τα παιδιά αυτά πίσω στον τόπο τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ