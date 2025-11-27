ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή τακτικών και έκτακτων επιδομάτων

Τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Η πληρωμή αφορά χιλιάδες δικαιούχους από διάφορες κατηγορίες επιδομάτων, όπως παιδιού, στέγασης, αναπηρίας, αλλά και ειδικά προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων.
Αναλυτικά, οι καταβολές έχουν ως εξής:
- Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι – 99.927.949 ευρώ
- Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι – 20.587.514 ευρώ
- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι – 36.583.296 ευρώ
- Αναπηρικά Επιδόματα: 201.801 δικαιούχοι – 94.386.582 ευρώ
- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι – 182.780 ευρώ
- Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι – 178.012 ευρώ
- Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982): 12.542 δικαιούχοι – 4.822.960 ευρώ
- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι – 9.677.861 ευρώ
- Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι – 73.207 ευρώ
- Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι – 12.944.400 ευρώ
- Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών: 1.353 δικαιούχοι – 667.200 ευρώ
- Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι – 285.276 ευρώ
- Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
- Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι – 36.496 ευρώ
- Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι – 476.520 ευρώ
- Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι – 1.807.023 ευρώ
- Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι – 3.332.429 ευρώ