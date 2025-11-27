ΟΠΕΚΑ: Την Παρασκευή η πληρωμή τακτικών και έκτακτων επιδομάτων

Τα τακτικά και έκτακτα επιδόματα για τον μήνα Νοέμβριο, συνολικού ύψους 338.080.255 ευρώ, θα καταβληθούν την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και του εποπτευόμενου Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Η πληρωμή αφορά χιλιάδες δικαιούχους από διάφορες κατηγορίες επιδομάτων, όπως παιδιού, στέγασης, αναπηρίας, αλλά και ειδικά προγράμματα στήριξης ευάλωτων ομάδων.

Αναλυτικά, οι καταβολές έχουν ως εξής: