Κίνηση… για γερά νεύρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αθηνών Κορίνθου, κίνηση
φωτογραφία αρχείου

«Βροχή» τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη με το… καλημέρα.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών- Κορίνθου και ο Κηφισός.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε άνοδο και κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και την Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κίνηση για… γερά νεύρα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τη λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

08:41 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Τραγωδία στο Πέραμα: Μία νεκρή έπειτα από ανατροπή φορτηγού

Τροχαίο δυστύχημα με μία νεκρή σημειώθηκε, τα ξημερώματα της Πέμπτης (27/11), στο Πέραμα. Το φ...
07:47 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Κακοκαιρία Adel: Στα όρια της υπερχείλισης ο Ποταμός στην Κέρκυρα, προβλήματα στους δρόμους – Πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Αιτωλοακαρνανία

Σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει το κύμα κακοκαιρίας «Adel» που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη κα...
07:20 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Καιρός: Η «Adel» φέρνει ισχυρές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας – Πολλά προβλήματα στη Δυτική Ελλάδα

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες πλήττουν τη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης, με το κύμα κακοκαιρί...
06:39 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (27/11) στην Αθήνα και σε άλλες 10 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφορες πε...
