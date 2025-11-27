Κίνηση… για γερά νεύρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας και Πειραιάς – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

«Βροχή» τα προβλήματα σε πολλούς δρόμους της Αττικής με την κίνηση να είναι αυξημένη με το… καλημέρα.

Στο «κόκκινο» βρίσκονται τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, η έξοδος της Αθηνών- Κορίνθου και ο Κηφισός.

Μποτιλιάρισμα έχει προκληθεί σε άνοδο και κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας, στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας και την Βασιλέως Κωνσταντίνου.

Κίνηση για… γερά νεύρα και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι και τη λεωφόρο Σχιστού.

Δείτε εδώ το Δελτίο Κυκλοφορίας

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

10΄-15′ από Μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας,

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.