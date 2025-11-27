«Ημέρα των Ευχαριστιών» σήμερα: Πότε καθιερώθηκε στις ΗΠΑ και τι γιορτάζεται – Η ιστορία και οι παραδόσεις πίσω από το Thanksgiving

«Ημέρα των Ευχαριστιών» ή αλλιώς Thanksgiving σήμερα, Πέμπτη (27/11), μία ημέρα που σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου η οποία ολοκληρώνεται με τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Όπως κάθε χρόνο όλοι οι Αμερικανοί θα μαζευτούν σε οικογενειακά τραπέζια, με σκοπό να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον Δημιουργό για τα αγαθά που αποκόμισε ο καθένας στο τέλος της σοδειάς.

Γιατί αποκαλείται και «Ημέρα της Γαλοπούλας» (Turkey Day)

Την ημέρα της γιορτής του Thanksgiving, κύριος πρωταγωνιστής είναι η γαλοπούλα, η γέμιση με άγρια μούρα και η σούπα κολοκύθας. Στην Αμερική, η «Ημέρα των Ευχαριστιών δεν συνδέεται με θρησκευτικές εκδηλώσεις, αλλά στηρίζεται κυρίως στα αγροτικά φεστιβάλ που διοργάνωναν πολλοί λαοί από την αρχαιότητα.

Έτσι, οι περισσότεροι Αμερικανοί γιορτάζουν τη συγκεκριμένη ημέρα οικογενειακά ή με φίλους που καλούν στο σπίτι, ενώ το γιορτινό τραπέζι αποτελείται από γεμιστή γαλοπούλα, η οποία συνοδεύεται συνήθως από πουρέ πατάτας, γλυκοπατάτες, καλαμπόκι, και σάλτσα από κράνμπερι, ενώ η παραδοσιακή κολοκυθόπιτα είναι το πιο σύνηθες επιδόρπιο.

Τhanksgiving: Πότε καθιερώθηκε στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ ο εορτασμός της «Ημέρας των Ευχαριστιών» καθιερώθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 1619, όταν Άγγλοι άποικοι έφτασαν στο Μπέρκλεϊ Χάντρεντ στη Βιρτζίνια και αποφάσισαν να γιορτάζουν κάθε χρόνο τον ασφαλή ερχομό τους.

Ο πρώτος χειμώνας ήταν εξαιρετικά δύσκολος και πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις κακουχίες και τις αρρώστιες. Με τη βοήθεια των ιθαγενών Αμερικανών της φυλής Wampanoag, οι άποικοι έμαθαν να καλλιεργούν καλαμπόκι, κυνήγησαν ζώα και ψάρεψαν, κάτι που τους βοήθησε να προετοιμαστούν για τον επόμενο χειμώνα.

Για να γιορτάσουν τη σοδειά και τη βοήθεια που έλαβαν από τους ιθαγενείς, διοργάνωσαν ένα τριήμερο γλέντι. Αυτή η συνάντηση μεταξύ αποίκων και ιθαγενών Αμερικανών, θεωρείται το πρώτο Thanksgiving και από τότε πέρασε στην ιστορία ως μια ημέρα ευγνωμοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Σήμερα, η «Ημέρα των Ευχαριστιών» υπερβαίνει τα σύνορα της Αμερικής και έχει γίνει σύμβολο ευγνωμοσύνης και ειρηνικής συνύπαρξης.

Τι άλλο δεν γνωρίζετε για την «Ημέρα των Ευχαριστιών»

Οι πρώτοι Άγγλοι άποικοι που καθιέρωσαν την «Ημέρα των Ευχαριστιών» δεν έτρωγαν την καθιερωμένη πλέον γαλοπούλα, αλλά ψητά περιστέρια

Μια γυναίκα, η Sarah Josepha Hale είναι εκείνη που σκέφτηκε την ιδέα για τον εορτασμό της «Ημέρας των Ευχαριστιών»

Ο Αβραάμ Λίνκολν αποφάσισε ότι η συγκεκριμένη ημέρα θα είναι εθνική αργία στις ΗΠΑ

Από την άλλη ο Τόμας Τζέφερσον την είχε χαρακτηρίσει ως την πιο ανόητη ιδέα που είχε ποτέ κανείς

Το 1939 ο Λευκός Οίκος προσπάθησε να αλλάξει την ημερομηνία που γιορτάζεται η «Ημέρα των Ευχαριστιών», αλλά ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων και η αλλαγή αυτή δεν έγινε ποτέ

Περίπου 250 εκατ. γαλοπούλες εκτρέφονται κάθε χρόνο στις ΗΠΑ μόνο και μόνο για το τραπέζι της «Ημέρας των Ευχαριστιών»