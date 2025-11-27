Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο – Τα θέματα που θα συζητηθούν

Εύη Κατσώλη

πολιτική

Μητσοτάκης Υπουργικό Συμβούλιο

Συνεδριάζει σήμερα (27/11) στις 11 το πρωί υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το γραφείο Τύπου του πρωθυπουργού στην ατζέντα βρίσκονται:

  • η εισήγηση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως για τη νέα κοινωνική συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας,
  • η παρουσίαση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά του Κρατικού Προϋπολογισμού και Πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού 2026-2029,
  • η εισήγηση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2026-2030,
  • η παρουσίαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την καλύτερη οργάνωση του χώρου, την παροχή ενιαίων υπηρεσιών γύρω από το ακίνητο και τον νέο Εθνικό Οργανισμό,
  • η παρουσίαση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για την αναθεώρηση του κληρονομικού δικαίου,
  • η παρουσίαση από τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/2661 για τα ευφυή συστήματα μεταφορών, και
  • η παρουσίαση από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου.

Επίσης στις 8 το βράδυ, ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραθέσει δείπνο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Μάνφρεντ Βέμπερ.

08:46 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

19:08 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

18:51 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

18:32 , Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025

