Πρεμιέρα με Ρουμανία για την εθνική στο «Nick Galis Hall»

Στη Θεσσαλονίκη, την πόλη από την οποία ξεκίνησε η ανάπτυξη του μπάσκετ στην Ελλάδα, επιστρέφει η εθνική Ελλάδας μπάσκετ των ανδρών.

Στον πρώτο αγώνα της, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ, η «επίσημη αγαπημένη» θα αντιμετωπίσει μπροστά στο φίλαθλο κοινό της Θεσσαλονίκης, στο «Nick Galis Hall» τη Ρουμανία, απόψε (18:30), για την 1η αγωνιστική του 2ου ομίλου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Τα εισιτήρια έγιναν ανάρπαστα και οι Έλληνες διεθνείς θα παίξουν στο κατάμεστο Αλεξάνδρειο παίρνοντας ώθηση από το φίλαθλο κοινό.

Η τελευταία φορά που η εθνική έδωσε αγώνα στη Θεσσαλονίκη ήταν στις 14 Αυγούστου 2025, όταν επικράτησε σε φιλική αναμέτρηση του Μαυροβουνίου με 69-67, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Ευρωμπάσκετ του 2025, στην Πυλαία. Ο τελευταίος επίσημος αγώνας της στη Θεσσαλονίκη διεξήχθη στην Πυλαία στις 24 Νοεμβρίου 2024 και συνδυάστηκε με νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας, με 77-67, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2025. Όμως, η τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο Αλεξάνδρειο, ήταν όταν επικράτησε με 77-67 της Λευκορωσίας, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2023, στις 28 Νοεμβρίου 2021, αγώνας που ακυρώθηκε όμως μετά τον αποκλεισμό των Λευκορώσων λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Με τον Βασίλη Σπανούλη να παραμένει στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού και να ετοιμάζεται να βρεθεί όρθιος στον αγώνα με τη Ρουμανία, η εθνική θέλει να μπει με το… δεξί στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στο Κατάρ από τις 27 Αυγούστου έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Μετά τον αγώνα με τη Ρουμανία, η εθνική θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Πορτογαλία, την Κυριακή (30/11, 19:00), για την 2η αγωνιστική και τελευταία στο πρώτο «παράθυρο».

Την Τετάρτη (26/11), ο Βασίλης Τολιόπουλος, αφού πρώτα κρίθηκε ιατρικά έτοιμος, προστέθηκε στις προπονήσεις της «γαλανόλευκης». Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους συμπαίκτες του στους «πράσινους», Παναγιώτη Καλαϊτζάκη και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, για να ενσωματωθεί στην αποστολή, καθώς ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την Τρίτη (25/11) τις υποχρεώσεις του στη Euroleague με άνετη επικράτηση επί της Παρτιζά.

Οι Κώστας Παπανικολάους και Κώστας Αντετοκούνμπο του Ολυμπιακού αναμένονται να ενσωματωθούν στην εθνική, μόλις ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους με τους «ερυθρόλευκους» στη Euroleague, καθώς η ομάδα του Πειραιά είχε αγώνα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη (26/11) για την 13η αγωνιστική. Ο αρχηγός της εθνικής και του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, υπολογίζονται δηλαδή από τον Σπανούλη, για το ματς με την Πορτογαλία.

Αυτοί είναι οι 17 παίκτες που έχει στη διάθεσή του για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία: Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπαζίνας, Δημήτρης Φλιώνης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Ναζ Μήτρου – Λονγκ, Ελάιζα Μήτρου – Λονγκ, Νίκος Περσίδης, Νίκος Πλώτας, Νίκος Τουλιάτος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Πηγή: ΑΠΕ