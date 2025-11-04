Ο Σπανούλης συνεχίζει στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών

Φωτογραφία: Intime

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών, επιβεβαιώνοντας την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός θα ηγηθεί της «επίσημης αγαπημένης» στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με την Εθνική να αντιμετωπίζει τη Ρουμανία στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία εκτός έδρας. Η Ομοσπονδία εξέφρασε την εκτίμησή της προς τον Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, ευχαριστώντας παράλληλα τη Μονακό για τη συνεργασία που επέτρεψε τη συνέχιση της παρουσίας του στον πάγκο της Εθνικής.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ αναφέρει τα εξής:

«Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως επικεφαλής προπονητής της Εθνικής Ανδρών.

Ο κόουτς Σπανούλης θα είναι παρών και θα ηγηθεί της προσπάθειας της ομάδας στα επερχόμενα «παράθυρα» των προκριματικών αγώνων του Παγκόσμιου Κυπέλλου 2027, στη Θεσσαλονίκη και την Πορτογαλία.

Η ΕΟΚ επιθυμεί να εκφράσει την ειλικρινή της εκτίμηση στον κόουτς Σπανούλη για την αφοσίωση και το πάθος του, όπως επίσης και στους διοικούντες τη Μονακό για την κατανόησή τους και την εξαιρετική συνεργασία, που κατέστησε δυνατή τη συνέχιση της παρουσίας του κόουτς στην Εθνική ομάδα.

H EOK είναι πεπεισμένη ότι το ίδιο θα πράξουν και οι Διοικήσεις των Ελληνικών ομάδων και ιδιαιτέρως των δύο εκπροσώπων μας στην Ευρωλίγκα κατανοώντας τη σημασία των αγώνων και συναισθανόμενες πλήρως τον εθνικό, αθλητικό, σκοπό.

Η Διοίκηση της ΕΟΚ, τέλος, διαβεβαιώνει ότι κατανοώντας το επιβαρυμένο πρόγραμμα των παικτών θα παρέχει όπως πάντα τις καλύτερες συνθήκες για τη μικρότερη δυνατή καταπόνηση των διεθνών παικτών».

