Καταγγελία αναγνώστη: Εικόνες εγκατάλειψης στο 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου – Μούχλα στους τοίχους και σπασμένα πλακάκια

Μαθητές, δάσκαλοι και καθηγητές δίνουν καθημερινά την μάχη της εκπαίδευσης κάτω από δύσκολες συνθήκες, σε κτίρια με ελλιπή συντήρηση και προβλήματα στις υποδομές.

Οι φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr από το 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, είναι ενδεικτικές της κατάστασης με την οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Μούχλα στους τοίχους των σχολικών αιθουσών, σπασμένα πλακάκια στις τουαλέτες του κτιρίου και χαλασμένα φωτιστικά οροφής, συνθέτουν το σκηνικό στο 6ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου. Εικόνες θλιβερές, εικόνες εγκατάλειψης και αδιαφορίας.

Δείτε τις φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: