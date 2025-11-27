Τουρκία: Η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη «δύναμη διασφάλισης» στην Ουκρανία

Η Τουρκία είναι έτοιμη να συμμετάσχει στη «δύναμη διασφάλισης», που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά τη σύναψη συμφωνίας εκεχειρίας με τη Ρωσία, προκειμένου να υποστηρίξει τον ουκρανικό στρατό, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να συμβάλλουν σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία έχει στόχο να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», σχολίασε το υπουργείο αναφορικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή της Τουρκίας στη δύναμη αυτή, τη σύσταση της οποίας πρότεινε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Πριν από όλα πρέπει να υπάρξει εκεχειρία μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Στη συνέχεια πρέπει να οριστεί ένα πλαίσιο αποστολής, με σαφή ορισμό των στόχων, καθώς και της συνεισφοράς κάθε χώρας», πρόσθεσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας.

Την Τρίτη ο Μακρόν είχε δηλώσει ότι θα συσταθεί μια ομάδα εργασίας για τη «δύναμη διασφάλισης», στόχος της οποίας θα είναι «η ενίσχυση του ουκρανικού στρατού» λειτουργώντας ως «δεύτερη γραμμή άμυνας», εφόσον Ρωσία και Ουκρανία συμφωνήσουν σε εκεχειρία.

Επικεφαλής της δύναμης θα είναι «η Γαλλία και η Βρετανία, σε στενή συνεργασία με την Τουρκία, η οποία διαδραματίζει ρόλο- κλειδί στον θαλάσσιο τομέα, και για πρώτη φορά με την εμπλοκή των ΗΠΑ», είχε προσθέσει ο Γάλλος πρόεδρος.

Η Τουρκία, που διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ σε αριθμό ανδρών, είχε επισημάνει ήδη από τον Μάρτιο ότι είναι έτοιμη να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία «εφόσον είναι απαραίτητο» για τη διασφάλιση της ειρήνης.

Πηγή: ΑΠΕ